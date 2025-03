Trump taxe l'automobile, menace l'UE et le Canada de nouveaux droits de douane

Par Aurélia END et Erwan LUCAS

Donald Trump continue sa vaste offensive commerciale: après l'acier et l'aluminium, il a annoncé mercredi 25% de droits de douane supplémentaires sur les automobiles, et a menacé jeudi d'accentuer la pression sur l'UE et le Canada.

Les taxes sur l'automobile s'appliqueront à "toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux Etats-Unis", a assuré le président américain depuis la Maison Blanche, ajoutant qu'elles entreront en vigueur "le 2 avril et nous commencerons à les collecter le 3". Le taux total de taxation sera de 27,5% de la valeur.

"Nous allons faire payer les pays qui font des affaires dans notre pays et prennent notre richesse", a-t-il justifié.

"Signal fatal pour le libre échange" a lugubrement réagi la fédération des constructeurs automobiles allemands, gros pourvoyeurs de luxueuses berlines pour le marché américain.

Le Premier ministre canadien, Mark Carney, a dénoncé une "attaque directe contre les travailleurs" canadiens, assurant que "nous (les) défendrons, nous défendrons nos industries, nous défendrons notre pays". Si nouveaux les droits de douane annoncés sur les produits canadiens ou mexicains, actuellement suspendus, sont appliqués, les voitures provenant de ces pays pourraient être taxés à 50%.

Au Japon, dont l'automobile représente près d'un tiers des exportations vers les Etats-Unis, le Premier ministre Shigeru Ishiba a averti envisager des mesures de rétorsion.

Les géants japonais et sud-coréens du secteur comme Toyota et Hyundai ont vu leurs actions chuter en Bourse jeudi.

Constructeurs américains pas épargnés

Le conseiller au commerce du président américain Donald Trump, Peter Navarro, s'adresse à la presse, le 25 février 2025 à Washington AFP/Archives

Le conseiller au commerce de Donald Trump, Peter Navarro reproche à l'Allemagne et au Japon de vouloir "affaiblir" l'industrie automobile américaine en "se réservant la fabrication des pièces à valeur ajoutée".

Selon lui, seuls 19% des moteurs des voitures vendus aux Etats-Unis sont fabriqués dans le pays.

Les constructeurs américains ne sont pas épargnés car ils ont des usines à l'étranger qui alimentent le marché américain, principalement au Canada et au Mexique.

Il est "crucial" que les droits de douane ne fassent pas "monter les prix pour les consommateurs", ont prévenu jeudi Ford, GM et Stellantis via un communiqué de l'association professionnelle des constructeurs américains (AAPC), plaidant pour la "compétitivité" de la production automobile "nord-américaine", intégrant donc le Canada et le Mexique.

Proche allié de Donald Trump, Elon Musk a averti mercredi soir que les nouveaux droits de douane auront un effet "non négligeable" sur le coût de production des Tesla, via les pièces détachées importées.

Des salariés travaillent dans un atelier d'assemblage de véhicules Stellantis, le 27 octobre 2022 à Hordain, dans le nord de la France AFP

Début février, l'annonce de 25% de droits de douane sur les produits canadiens et mexicains a fait trembler le secteur, alors que la chaîne de production des principaux constructeurs automobiles américains est largement intégrée entre les trois pays nord-américains.

Le président américain Donald Trump (gauche) et le patron de Tesla Elon Musl s'adressent à la presse à côté d'une voiture de l'entreprise américaine, le 11 mars 2025 à Washington AFP

Cette nouvelle taxe sur un produit grand public est une nouvelle phase de la guerre commerciale intensive lancée par Donald Trump contre ses partenaires commerciaux depuis sont arrivée au pouvoir en janvier.

Prochaine étape mercredi

Recourant de manière intensive à l'arme des droits de douane, il bouleverse les relations commerciales, par exemple en imposant des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium importés. La prochaine étape de cette guerre interviendra mercredi prochain, le 2 avril.

M. Trump devrait alors, dans ce qu'il décrit comme le "jour de la libération", annoncer la mise en place de droits de douane dits "réciproques", qui concerneront l'ensemble des produits importés aux Etats-Unis.

Le principe des droits de douane "réciproques" est que les produits provenant d'un pays et entrant aux Etats-Unis seront désormais taxés au même niveau que le sont les produits américains exportés vers ledit pays.

L'Union européenne devrait elle mettre en place des droits de douanes sur certains produits américains mi-avril dans le cadre d'une riposte graduée.

Donald Trump a menacé mercredi l'UE et le Canada, deux puissances économiques qu'il a particulièrement dans son collimateur, alors que la cheffe de la Commission européenne Ursula estimé mi-mars que le lien UE-Canada était "plus crucial que jamais" pour "défendre la démocratie, le commerce libre et équitable, ainsi que nos valeurs communes".

"Si l'Union européenne travaille avec le Canada pour nuire économiquement aux États-Unis, des droits de douanes à grande échelle, bien plus importants que ceux actuellement prévus, seront imposés à tous deux afin de protéger le meilleur ami que chacun de ces deux pays ait jamais eu !", a-t-il posté sur le réseau Truthsocial.