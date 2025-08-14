Trump veut donner un coup de fouet à l'industrie spatiale américaine

Le
14 Aoû. 2025 à 00h22 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le président américain Donald Trump au Centre Kennedy à Washington le 13 août 2025

Le président américain Donald Trump au Centre Kennedy à Washington le 13 août 2025

AFP
Mandel NGAN
Partager 2 minutes de lecture

Donald Trump a ordonné mercredi l'allègement de procédures et de réglementations, notamment environnementales, afin de permettre au secteur spatial privé américain d'augmenter de façon "considérable" ses lancements, une mesure qui devrait réjouir son ancien allié Elon Musk.

"Les États-Unis ont pour politique de renforcer leur position dominante dans le domaine spatial en favorisant la concurrence sur le marché des lancements", fait valoir le président américain dans un nouveau décret.

Pour ce faire, le républicain demande à son administration de lever autant que faire se peut les freins administratifs aux activités spatiales commerciales, sur lesquelles il compte pour mener à bien plusieurs de ses projets.

Parmi ceux-ci: l'envoi d'Hommes sur la Lune et sur la planète Mars ou encore la construction d'un bouclier antimissile baptisé "Dôme d'or".

Auparavant réservé aux Etats, le domaine de l'espace s'est ouvert à partir du début des années 2000 aux acteurs privés, dont l'importance n'a depuis cessé de croître, particulièrement aux Etats-Unis.

L'entreprise américaine SpaceX du multimilliardaire Elon Musk domine ainsi désormais le marché mondial, avec plus de 130 lancements en 2024.

Un nombre qui devrait continuer à augmenter, selon les directives données par le républicain, qui appelle à "augmenter considérablement la cadence des lancements commerciaux et des activités spatiales novatrices" américaines "d'ici 2030".

Ces mesures, attendues, devraient réjouir du patron de SpaceX, défenseur comme le président d'une dérégulation du secteur, mais avec qui Donald Trump s'est récemment brouillé.

Elon Musk, qui développe actuellement Starship, la plus grande fusée jamais conçue pour des voyages vers la Lune et la planète rouge, est un partisan des prises de risque et mise sur le lancement de multiples prototypes pour avancer, quitte à ce qu'ils explosent.

Une stratégie vivement critiquée sur le plan environnemental, et peu appréciée des autorités de régulation.

"Cette décision irresponsable met en danger les populations et la faune sauvage, car les entreprises privées lancent des fusées géantes qui explosent souvent et causent des ravages dans les zones environnantes", dénonce Jared Margolis, avocat au Center for Biological Diversity.

Économie
ÉTATS-UNIS

Dans le même thème - Économie

Logos du bitcoin et d'autres crypto-monnaies
Économie

Le bitcoin bat un nouveau record et dépasse les 124.000 dollars

Une femme s'évente dans le métro parisien le 13 août 2025, en pleine vague de chaleur
International

Canicule: fin de la vigilance rouge, l'orange étendue à 80 départements vendredi

Des bouteilles en plastique s'amoncellent près de la rivière Las Vacas à Chinautla, au Guatemala, le 3 juin 2025
International

Pollution plastique: quelques heures pour un impossible traité

38.89511, -77.03637

À la une

Guerre en Ukraine

Si elle refuse de mettre fin à la guerre, la Russie s'expose à des "conséquences très graves", selon Donald Trump

International

L'armée israélienne approuve le plan pour la prise de la ville de Gaza

Sport

Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?

International

Le traité sur le plastique "au bord du gouffre"

Mémoire

Emmanuel Macron reconnaît que "la France a mené une guerre" au Cameroun entre 1945 et 1971

International

Nouvelle-Calédonie: le FLNKS rejette l'accord de Bougival, Valls regrette un choix "incompréhensible"

International

Berlin, Londres et Paris prêts à réimposer des sanctions contre l'Iran

International

Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants

International

"Je vous confie la Palestine": le message posthume d'Anas al-Sharif, journaliste d’Al Jazeera tué à Gaza

TERRIENNES

"Allah est une lesbienne": Au Maroc, arrestation de la militante féministe Ibtissame Lachgar