Tunnel sous la Manche: fin de la grève surprise, réouverture prévue dans la soirée

Par Antoine GUY et les bureaux de l'AFP à Lille et Londres

Fermé depuis la mi-journée à cause d'une grève surprise du personnel d'Eurotunnel, le Tunnel sous la Manche devrait rouvrir jeudi dans la soirée, les syndicats faisant notamment valoir des discussions "porteuses de résultats" avec leur direction.

Les Eurostar, trains à grande vitesse reliant Londres à Paris et Bruxelles, devraient pouvoir circuler à nouveau vendredi.

"Le mouvement de crise sociale à Eurotunnel touche à sa fin" (...) L'activité du tunnel sous la Manche va reprendre ce soir", a déclaré Franck Herent, délégué FO, qui a lu un communiqué devant le siège à Coquelles (Pas-de-Calais) - au débouché du tunnel côté français -, où étaient réunis des employés.

Fichier vidéo "Si les salariés de l'entreprise retournent à leur travail, c’est que les négociations que nous avons âprement menées au cours de la journée auprès de la direction générale ont été porteuses de résultats qui nous satisfont", a-t-il dit à l'issue d'une réunion avec la direction.

La direction et les représentants des organisations syndicales "sont parvenus à un accord aujourd'hui", a confirmé la direction d'Eurotunnel dans un communiqué, en renouvelant "ses excuses" aux usagers.

"Cet accord permet la reprise graduelle des trafics des navettes ferroviaires LeShuttle dès ce soir et demain des Eurostar" tandis que "les trains de fret ferroviaire pourront également reprendre leur trafic normal ce soir", a-t-elle annoncé, sans plus de précisions sur les termes de l'accord.

A la Gare du Nord, à Paris, d'où partent les trains Eurostar, le 21 décembre 2023 AFP

Contactée par l'AFP, la compagnie Eurostar, filiale de la SNCF, a indiqué qu'elle reprendrait ses rotations aux horaires normaux vendredi matin. Elle doit ajouter six trains supplémentaires de vendredi à dimanche.

La grève surprise des salariés français d'Eurotunnel - une branche du groupe Getlink - a provoqué la fermeture du tunnel jeudi à midi, au moment des premiers départs en vacances de Noël.

"des petites gens"

Résultat: tous les trains entre Paris et Bruxelles d'un côté et Londres de l'autre, ont été annulés en début d'après-midi, provoquant la panique parmi des milliers de voyageurs sur le départ.

Fichier vidéo Eurostar a annulé 30 trains jeudi. La compagnie a indiqué qu'elle rembourserait tous ceux dont le train a été annulé.

Selon une journaliste de l'AFP présente à la gare de St Pancras à Londres, les agents d'accueil et de sécurité de la gare - qui semblaient tout aussi pris au dépourvu - ont même dû faire sortir les passagers qui avaient déjà passé les contrôles de sécurité et patientaient sur le quai.

Dès l'annonce de l'annulation des trains, les nombreux voyageurs qui prévoyaient de regagner la France ou la Belgique pour les fêtes depuis Londres se sont rués sur leurs téléphones pour tenter de changer leur billet pour le lendemain, ou réserver en catastrophe l'un des vols encore disponibles au départ de Londres.

"On devait aller à Disneyland (près de Paris, ndlr) avec les enfants. On pense prendre le ferry de Douvres à Calais, mais on a besoin d'une voiture pour ça. C'est juste trop stressant. On ne peut pas improviser un voyage en voiture avec trois enfants, il faut se préparer", enrageait Sam Boyal, un voyageur britannique resté à quai.

Des voyageurs qui devaient prendre un Eurostar, à la gare de St Pancras à Londres, le 21 décembre 2023 AFP

Des journalistes de l'AFP ont assisté à des scènes similaires à Paris et Lille.

Les navettes emportant voitures et camions dans le tunnel - LeShuttle - sont elles aussi restées bloquées à Calais et Folkestone.

"Cette forte mobilisation n'est pas une surprise", avait déclaré l'intersydicale, regroupant les six syndicats d'Eurotunnel (FO, CGT, Sud-Rail, CFE-CGC, CFDT et SACDC), dans un communiqué. "Depuis plusieurs mois, toutes les organisations syndicales confondues ont alerté la direction générale sur la terrible dégradation du climat social", écrit-elle.

D'après la direction, les organisations syndicales réclamaient un triplement de la prime de 1.000 euros qui leur a été promise.

"Au-delà de l'argent, il y a d'autres choses et nos conditions ne sont plus ce qu'elles étaient. Qu'ils se rappellent que derrière les personnes en parka, il y a des petites gens", a confié à l'AFP Cathia Capon, coordinatrice sur le terminal fret lors d'un rassemblement de salariés à Coquelles.

Elle, comme d'autres employés, dénonce la dégradation des conditions de travail et un changement de mentalité dans l'entreprise.

