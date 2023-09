Turquie: le taux directeur relevé à 30%, au plus haut depuis 2003

La banque centrale turque a relevé jeudi pour le quatrième mois consécutif son principal taux directeur, désormais fixé à 30%, soit une progression de cinq points, au plus haut depuis 2003.

Face à une inflation en plein rebond, à près de 60% sur un an, la banque centrale "a décidé de poursuivre le processus de resserrement monétaire afin de permettre une désinflation le plus rapidement possible", a-t-elle justifié dans un communiqué.

Reconnaissant que "l'inflation a été supérieure aux attentes en juillet et août", en raison notamment de la flambée des prix du pétrole, la banque centrale dit prévoir de nouveaux relèvements des taux dans les mois à venir, "jusqu'à une amélioration significative des perspectives d'inflation".

Cette dernière hausse porte la signature de la nouvelle équipe économique turque entrée en fonction après la réélection, fin mai, du président Recep Tayyip Erdogan, qui a relevé les taux de 21,5 points depuis juin.

Le chef de l'Etat, qui a longtemps défendu contre vents et marées des baisses des taux d'intérêt -- en dépit des taux d'inflation à deux chiffres que son pays connaît sans discontinuer depuis fin 2019 --, a semblé acter de nouvelles hausses les mois prochains, se disant début septembre favorable à la poursuite d'une "politique monétaire restrictive".

Le ministre turc de l'Économie Mehmet Simsek, dont la nomination début juin a été saluée par les investisseurs, a également assuré récemment qu'aucune baisse des taux n'était envisageable avant le second semestre 2024.

L'inflation s'est accélérée à 58,9% sur un an en août après avoir reflué à 38,2% en juin, repartant vers les sommets atteints en octobre 2022, quand elle avait plafonné à 85,5%.