Uber Eats va livrer des produits du spécialiste des surgelés Picard

Le spécialiste de la livraison de plats et produits du quotidien Uber Eats va livrer "d'ici juin" les produits du spécialiste des surgelés Picard dans 360 agglomérations françaises, ont annoncé les deux entreprises dans un communiqué commun jeudi.

"D'ici juin, ce sont plus de 620 magasins Picard qui seront disponibles en exclusivité via l'application Uber Eats, dans plus de 360 agglomérations françaises", indiquent les deux entreprises, pour qui cela doit permettre "à 70% de la population française d'être livrée".

L'objectif en termes de délai de livraison est "moins de 10 minutes à partir du moment où la commande part du magasin", et "en moyenne en 30 minutes depuis le moment où la commande est passée".

Concrètement, 400 références de produits surgelés, "les plats cuisinés Formules Express, les fameux moelleux au chocolat", mais aussi "les haricots verts bio ou encore les pavés de saumons Atlantique", seront disponibles à la livraison, pour un tarif moyen de 3,50 euros, détaillent les entreprises.

"Afin de garantir impérativement le respect de la chaîne du froid, les produits sont préparés en magasin dans un sac isotherme et ensuite transportés en plus dans la glacière des livreurs, constituant un protocole exclusif à Picard", précise le communiqué.

Dans un premier temps, les produits seront accessibles à la livraison "d'ici fin avril dans plus de 340 magasins en Île-de-France et dans les grandes agglomérations françaises", avant d'étendre la couverture les mois suivants.

Picard fête cette année "les 50 ans de son premier magasin de produits surgelés, ouvert en 1974 à Paris". L'entreprise est issue de la société les Glacières de Fontainebleau, créée en 1906 et qui fournissait aux cafés parisiens des indispensables pains de glace.

Appartenant aujourd'hui au fonds britannique Lion Capital et au groupe familial Zouari, un temps candidat à la reprise du distributeur Casino aux côtés de Xavier Niel et Matthieu Pigasse, Picard revendique plus de 1.150 magasins, 4.500 salariés et un chiffre d'affaires annuel de 1,8 milliard d'euros.