Ubisoft va débrancher son jeu vidéo XDefiant et supprimer 277 emplois

Six mois à peine après le lancement de XDefiant, Ubisoft annonce la fermeture en juin prochain des serveurs de ce jeu en ligne et la suppression de 277 postes

Nouveau revers pour Ubisoft: six mois à peine après le lancement de XDefiant, le géant français des jeux vidéo a annoncé mercredi la fermeture en juin prochain des serveurs de ce jeu en ligne et la suppression de 277 postes.

"Ubisoft annonce aujourd'hui l'arrêt du développement de XDefiant, son jeu de tir à la première personne", a indiqué le groupe dans un message transmis à l'AFP.

"Cette décision entraîne également la fermeture de nos studios de production de San Francisco et d'Osaka et la réduction progressive de notre site de production de Sydney, avec le départ de 143 personnes à San Francisco et de 134 personnes à Osaka et Sydney", a détaillé Ubisoft.

Le groupe derrière la série des Assassin's Creed et Just Dance précise que "la moitié de l'équipe XDefiant dans le monde va être transférée vers d'autres fonctions au sein d'Ubisoft".

"Nous entamons le processus de fin à partir d'aujourd'hui" (mercredi), a annoncé sur X le compte officiel du jeu.

"Par conséquent, les nouveaux téléchargements, les enregistrements de joueurs et les achats ne seront plus disponibles" immédiatement, mais "les serveurs resteront actifs et le jeu sera entièrement jouable jusqu'au 3 juin 2025", a-t-il précisé.

Lancé en mai, ce jeu de tir en ligne "free-to-play" (à l'accès gratuit mais avec des achats possibles en jeu) n'a jamais vraiment réussi à trouver son public. Le PDG d'Ubisoft Yves Guillemot avait indiqué fin septembre qu'il n'avait pas répondu non plus aux "attentes" de l'entreprise.

"De nombreux jeux gratuits mettent du temps à trouver leur place et à devenir rentables. C'est un long chemin qu'Ubisoft et les équipes travaillant sur le jeu étaient prêts à parcourir jusqu'à très récemment", a affirmé le producteur exécutif du jeu, Mark Rubin, dans un message posté sur son compte X. "Mais, malheureusement, le voyage est devenu trop lourd pour être raisonnablement poursuivi."

Cette annonce intervient après que le géant français a publié fin octobre des résultats financiers en net recul au premier semestre, après le report à février de la sortie du très attendu "Assassin's Creed Shadows" et les ventes plus faibles que prévu de "Star Wars Outlaws", sur fond de rumeurs de rachat de l'entreprise.

Une mauvaise passe largement sanctionnée sur les marchés financiers: alors que l'action d'Ubisoft s'échangeait à plus de 100 euros il y a dix ans, elle a atteint en septembre son niveau le plus bas, à 9,01 euros.

La fin de XDefiant fait écho à l'arrêt prématuré en septembre du jeu de Sony "Concord", mis hors ligne deux semaines après son lancement à cause de faibles ventes, et qui a entraîné la fermeture de Firewalk Studios, à l'origine du jeu.