UE: les réserves de gaz abondées à 90%, en avance sur les objectifs

L'Europe a rempli à 90% ses stockages de gaz naturel, avec plus de deux mois d'avance sur l'échéance fixée au 1er novembre, signe que l'UE est "prête pour l'hiver prochain", sur fond de remontée des cours ces dernières semaines en raison des risques géopolitiques, a annoncé la Commission européenne

Les stockages européens sont d'ores et déjà remplis à 90,29% en moyenne, soit près de 92 milliards de mètres cubes, selon les dernières données agrégées publiées mardi par Gas Infrastructure Europe (GIE), association regroupant les opérateurs européens d'infrastructures de gaz. Les stockages de la France sont remplis à 86,69%.

A la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou et de la réduction drastique des approvisionnements russes, les Vingt-Sept avaient adopté en juin 2022 un cadre législatif les contraignant à atteindre collectivement un taux de remplissage de leurs stockages de gaz de 90% au 1er novembre de chaque année, avec pour objectif de renforcer leur autonomie énergétique et de réduire leur dépendance aux approvisionnements de gaz russe.

Une dépendance considérablement réduite depuis février 2022 et le début de la guerre menée par la Russie en Ukraine, grâce au recours croissant au gaz naturel liquéfié acheminée par bateau, principalement depuis les Etats-Unis, et à la montée en puissance de la Norvège en ce qui concerne l'approvisionnement par gazoduc, même si la Russie a continué à fournir du gaz à l'Europe via l'Ukraine.

Globalement, l'UE est en ligne avec l'année passée, lors de laquelle ses pays membres avaient atteint 90% de remplissage le 18 août. "Le stockage de gaz est clé dans la sécurité énergétique de l'Europe, dont il permet de couvrir jusqu'à un tiers de la demande de gaz en hiver", rappelle la Commission.

"Cela montre que l'UE est prête pour l'hiver à venir", a souligné la commissaire européenne à l'Energie Kadri Simson, assurant que la Commission "continuera à surveiller la situation, afin que les niveaux de stockage de gaz demeurent suffisamment élevés lors des prochains mois".

L'Europe pourra ainsi "maintenir sa concentration sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'accélération du déploiement des énergies renouvelables", a-t-elle assuré.

Mme Simson a en revanche souligné que la situation est "beaucoup plus difficile en Ukraine, où le secteur de l'énergie est soumis à des attaques lourdes et constantes de la part de la Russie".

"L'Europe doit continuer à soutenir l'Ukraine et à fournir le soutien nécessaire à son système énergétique, afin que la population ukrainienne puisse également traverser en sécurité l'hiver difficile qui s'annonce", a-t-elle conclu.