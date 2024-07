UE-Mercosur: le Brésil et l'Italie veulent un accord rapidement

Les présidents du Brésil et de l'Italie ont appelé lundi à Brasilia a une conclusion rapide de l'accord commercial entre l'Union Européenne (UE) et le Mercosur, dont les négociations sont au point mort en raison de l'opposition de certains pays européens.

"Comme je l'ai fait lors de la dernière réunion du Mercosur à Asuncion (le 8 juillet), je réitère l'intérêt du Brésil à conclure dès que possible un accord avec l'Union européenne qui soit équilibré et contribue au développement des deux régions", a déclaré le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, à l'issue de la rencontre avec son homologue italien.

"L'avancée des négociations dépend de la résolution des contradictions internes des européens", a-t-il ajouté.

Le président italien, Sergio Mattarella, a affirmé pour sa part qu'il était "indispensable que soit prise rapidement une décision historique" entre les deux blocs.

L'UE et le Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay et Bolivie) négocient depuis plus de vingt ans un accord visant à créer une zone de libre-échange pour un marché de plus de 700 millions de consommateurs.

Un accord politique avait été conclu en 2019, mais l'opposition de plusieurs pays, dont la France, a bloqué l'adoption définitive.