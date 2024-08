Ukraine: un collaborateur de Reuters tué, deux blessés après une frappe sur un hôtel

Un conseiller sécurité travaillant avec des journalistes de Reuters a été tué samedi dans une frappe de missile sur leur hôtel à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé l'agence de presse dimanche, après un weekend particulièrement meurtrier dans ce pays et en Russie.

L'homme "faisait partie de l'équipe de Reuters qui logeait à l'Hôtel Sapphire à Kramatorsk (...) lorsqu'il a été frappé par un tir de missile", a indiqué l'agence dans un communiqué sur X, en se disant "dévastée" par la nouvelle.

"Deux de nos journalistes sont à l'hôpital; l'un est soigné pour des blessures graves", a ajouté Reuters, en précisant que trois autres collègues étaient indemnes.

Vadym Filachkine, gouverneur de la région ukrainienne de Donetsk (est), où se déroule l'essentiel des combats, a affirmé que l'hôtel à Kramatorsk avait "été pris pour cible" par l'armée russe.

"Nous recherchons d'urgence de plus amples informations, travaillons avec les autorités de Kramatorsk et apportons notre soutien à nos collègues et à leurs familles", a ajouté l'agence.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé la frappe. "Pour tout cela, le monde ne doit pas cesser de faire pression sur l'État terroriste", a-t-il déclaré, en faisant référence à la Russie qui a envahi l'Ukraine en 2022.

Selon le gouverneur Filachkine, les trois victimes sont des "citoyens d'Ukraine, des Etats-Unis et du Royaume-Uni". L'attaque, qui a endommagé l'hôtel Sapphire et un bâtiment voisin, a eu lieu "au milieu de la nuit", a-t-il précisé sur Telegram.

Les secours dans les décombres d'un hôtel de Kramatorsk (Ukraine) le 25 août 2024. AFP

Les journalistes de l'AFP à Kramatorsk ont vu les secouristes inspecter les décombres de l'hôtel à la lumière de lampes de poche.

Ville souvent visée

Dernière grande ville du Donbass sous contrôle ukrainien, Kramatorsk est située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la ligne de front.

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022, cette ville qui comptait environ 150.000 habitants avant la guerre a fait l'objet d'attaques répétées des forces russes.

En avril 2022, la gare de Kramatorsk avait notamment été la cible d'un bombardement qui avait fait plus de 60 morts. En juin 2023, une frappe sur un restaurant de la ville avait fait 13 morts.

Cette attaque a eu lieu lors d'un weekend particulièrement meurtrier en Ukraine et en Russie, avec la mort d'au moins 20 civils dans plusieurs bombardements ces dernières 24 heures.

En Ukraine, 14 personnes ont été tuées: sept dans la région de Donetsk (est) et quatre dans celle de Soumy (nord), selon les autorités locales.

Dans la région de Kherson (sud), trois personnes ont été tuées, selon la police ukrainienne. "L'armée russe a tiré sur des zones résidentielles de la région de Kherson en utilisant des lance-roquettes multiples, de l'artillerie, des avions et des drones", a-t-elle indiqué sur Telegram.

Au moins 34 personnes ont également été blessées dans ces frappes.

Une colonne de fumée dans la région de Donetsk (Ukraine) le 24 août 2024. AFP

Côté russe, six personnes ont été tuées dans des bombardements ukrainiens dans la région de Belgorod au cours de la nuit, a annoncé dimanche Viatcheslav Gladkov, le gouverneur de cette région voisine de celle de Koursk, attaquée depuis plus de deux semaines par Kiev.

Selon lui, 13 personnes ont également été blessées, dont six sont "dans un état grave", parmi lesquels une adolescente de 16 ans qui est en soins intensifs.

Le gouverneur de la région de Koursk, Alexeï Smirnov, a rapporté de son côté que quatre missiles ukrainiens avaient été abattus samedi tard dans la soirée.

Dimanche soir, le président ukrainien a revendiqué des "avancées" dans la région de Koursk, et la prise de deux villages.

Parallèlement, l'Ukraine a accusé son voisin le Bélarus, proche allié de la Russie, de "masser" des troupes à leur frontière et a mis en garde Minsk contre d'éventuels "actes inamicaux".

Selon l'ONG Reporters sans frontières, au moins 11 journalistes ont été tués en Ukraine et 35 blessés depuis le début de l'invasion russe lancée en février 2022.

Le coordinateur vidéo de l'AFP en Ukraine, Arman Soldin, avait été tué le 9 mai 2023 à l'âge de 32 ans, dans une attaque de roquettes lors d'un reportage à Tchassiv Iar, près du front dans la région de Donetsk.