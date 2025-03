Un juge fédéral suspend le démantèlement de Voice of America

La plaque de Voice of America à Washington, le 16 mars 2025

Un juge fédéral a freiné vendredi le démantèlement des médias publics américains à l'étranger initié par le président Donald Trump en suspendant les mesures visant Voice of America (VOA).

A la mi-mars, Donald Trump a signé un décret classant parmi les "éléments inutiles de la bureaucratie fédérale" l'USAGM, l'agence gouvernementale chapeautant les médias publics américains à l'étranger.

Des centaines de journalistes ont été mis en congé administratif depuis.

Un juge fédéral de New York a fait droit vendredi à la demande de l'association Reporters sans frontières (RSF), des syndicats et des journalistes de VOA de geler les actions en vue du démantèlement de ce fleuron des médias publics américains à l'étranger.

"Le combat pour sauver VOA, et en réalité, la presse libre, continue alors que l'administration Trump s'active à priver le monde d'une source d'information fiable", a réagi dans un communiqué Clayton Weimers, directeur du bureau de RSF aux États-Unis.

"Nous exhortons l'administration Trump à débloquer immédiatement le financement de VOA et à réembaucher ses employés sans nouveau délai", a-t-il ajouté.

Le gouvernement du milliardaire républicain a procédé ce mois-ci à des limogeages massifs à VOA, Radio Free Asia et Radio Free Europe.

Voice of America, créée pendant la Seconde guerre mondiale, Radio Free Europe, formée pendant la Guerre froide et Radio Free Asia, créée en 1996, visaient à porter la "voix de l'Amérique" à travers le monde et notamment dans les pays autoritaires.

Moscou et Pékin ont salué la décision de l'administration Trump de réduire au silence ces médias vus pendant des décennies comme des piliers du soft power américain.

Radio Free Europe avait déjà obtenu cette semaine une victoire judiciaire contre son démantèlement, quand un juge de Washington a décidé de suspendre provisoirement l'arrêt de son financement.