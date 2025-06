"Un origami": comment Woodkid a composé la musique du jeu vidéo "Death Stranding 2"

"On a des fantasmes communs": le chanteur et réalisateur français Woodkid, reconnu pour ses collaborations avec Mylène Farmer ou Lana Del Rey, signe pour le maître japonais du jeu vidéo Hideo Kojima la musique de "Death Stranding 2", attendu le 26 juin.

Composer la musique qui habille l'un des titres les plus attendus de l'année, dont certains personnages sont incarnés par des acteurs comme l'Américain Norman Reedus et la Française Léa Seydoux, ressemble à un défi autant qu'à une consécration pour Yoann Lemoine, alias Woodkid.

"Le principal challenge, c'est de faire de la musique procédurale, c'est-à-dire de la musique qui évolue avec le joueur, avec les actions du joueur. Et de quand même faire des chansons de pop, chantées", confie à l'AFP l'artiste de 42 ans, découvert par le grand public avec l'éclatant "The Golden Age" (2013), premier de ses deux albums.

"On doit déplier les chansons, presque comme un origami, et en faire une version de plusieurs heures parfois, qui ensuite va être condensée, reprogrammée par les programmeurs", tout en conservant une cohérence, explique ce passionné de jeux vidéo.

"C'est une approche complètement différente d'une bande-son de film ou même d'un album classique", assure Woodkid, qui a composé plusieurs dizaines d'heures de musique.

"Woodkid for Death Stranding 2", disponible vendredi, résume ce travail dantesque en 16 titres, dont deux duos: l'un avec l'actrice américaine Elle Fanning - présente dans le jeu - et l'autre avec Bryce Dessner, guitariste du groupe de rock indé The National.

Signature chère à l'artiste, les éléments choraux émanent du Suginami junior chorus, chœur japonais d'enfants.

"Impressionniste"

Baigné dans les jeux vidéo, "une échappatoire" pendant sa jeunesse, Woodkid explique avoir grandi avec les œuvres de Kojima, notamment le premier "Metal Gear Solid" sorti à la fin des années 1990. "Un choc visuel", se remémore-t-il.

Leur rencontre se matérialise en 2020 via une amie commune. Puis le créateur, qui a déjà utilisé sa musique pour le premier "Death Stranding", lui confie la composition musicale du deuxième volet.

Entre ces deux-là, ce fut comme une évidence.

"On a connecté très vite avec Hideo, parce que je pense qu'on a des fantasmes communs. Il y a une noirceur en nous, un peu onirique, un peu fantasmagorique, parfois très mélancolique, qui nous unit", relève Woodkid, qui s'est immergé plusieurs mois à Tokyo.

"C'est très impressionniste dans le sens où on a des morceaux de percussions, de +beats+ (rythme, NDLR), des textures, des fois des petits essais de voix que je peux faire. Lui, il a des scènes, des personnages en tête qu'il me décrit et on construit tout ça un petit peu en ping-pong", dépeint le compositeur.

"Contrairement à un film, j'ai fait finalement assez peu de musique à l'image" mais plutôt "une musique thématique de fond", ajoute ce "passionné d'apprentissage", qui aime se "mettre en danger", comme il se décrit.

Grâce à cette approche, Woodkid a séduit des artistes internationaux: il a réalisé les clips des tubes "Back to december" de Taylor Swift, "Blue jeans" et "Born to die" de Lana Del Rey, ou encore "Teenage dream" de Katy Perry.

Il est aussi le réalisateur du dernier album de Mylène Farmer, "L'Emprise" (2022), dont il co-signe sept titres. Pour la musique de "Death Stranding 2", Woodkid a d'ailleurs travaillé avec le pianiste Yvan Cassar, figure indissociable de la carrière de l'interprète de "Désenchantée".

Les deux saisons de la série "Arcane" (Netflix), inspirée du jeu à succès "League of Legends", contiennent également chacune un de ses titres.

Woodkid, architecte du succès des autres ? "J'aime bien être dans l'ombre. Je ne suis pas une star. Je crois aux œuvres plus qu'aux artistes, donc je préfère me concentrer sur les objets que je fabrique", glisse l'artiste, qui ferraille avec un incompressible manque de confiance en lui.

A la question de savoir s'il apparaît lui-même dans le jeu, Woodkid laisse la question en suspens... mais ne peut réfréner un sourire.