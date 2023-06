Une "accumulation d'incidents" a bloqué le métro parisien mercredi soir

Par Taimaz SZIRNIKS, Myriam LEMETAYER et Taimaz SZIRNIKS

Problème de signalisation, sac coincé, avarie: une "accumulation d'incidents" a bloqué mercredi soir des centaines de voyageurs dans le métro parisien, a indiqué la RATP jeudi.

"C'est un incident exceptionnel parce que c'est une accumulation d'incidents qui se sont déroulés dans un laps de temps très court", a souligné la directrice du réseau ferré Agnès Ogier au siège de la RATP.

Vers 18H, en pleine heure de pointe, un incident de signalisation a d'abord ralenti le trafic sur la partie Sud de la ligne 4, partiellement automatisée.

A 18H42, un passager a coincé son sac dans une porte à la station Cité, au centre de Paris, et le signal d'alarme a été tiré, figeant cinq rames (ou navettes dans le jargon de la RATP) dans le tunnel, avec plusieurs centaines de passagers à leur bord.

A 19H24, une de ces rames qui devaient repartir a rencontré une avarie.

Souffrant de la chaleur, "certains clients ont fini par ouvrir les portes dans une navette qui était proche du quai", la RATP organisant l'évacuation des quatre autres à partir de 19H50. 125 agents ont été déployés sur la ligne à cette fin.

"On est resté bloqué dans une chaleur insupportable", avait ainsi témoigné auprès de l'AFP Oussama El Cherif, 19 ans, qui voulait rejoindre la station Odéon, au coeur de la capitale. Après une longue attente entre deux stations, il s'était résolu, comme plusieurs autres passagers, à "marcher le long des rails" pour sortir.

Parallèlement, toute la ligne 13 du métro a été bloquée entre 20H30 et 22H en raison d'une panne informatique. Les passagers ont été déposés en station et invités à changer d'itinéraire. Un train en panne en Seine-Saint-Denis perturbait aussi la circulation sur les lignes B et D du RER.

Ces incidents en cascade tirent la sonnette d'alarme à moins de 400 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024, où plus de dix millions de spectateurs sont attendus.

"Pas acceptable"

Pour le ministre des Transports Clément Beaune, "en cas de problème, l'information et la prise en charge des voyageurs doivent être assurées au plus vite".

"Hier les conditions que l'on a vues n'étaient pas acceptables", a-t-il déclaré à l'AFP. "Nous devons tout faire pour limiter les incidents techniques en investissant dans notre réseau" et "améliorer les réponses face aux crises".

L'offre de transports sera "prête" pour les Jeux, avait assuré le ministre mardi. L'extension de la ligne 14, qui reliera l'aéroport d'Orly à la station Saint-Denis-Pleyel, près du Stade de France, devrait notamment être prête au printemps 2024.

Mais il reste encore quelques points à régler dans le plan de transports, autour de Roland-Garros et du Stade de France. Des navettes supplémentaires pourraient être mises en place lors de ces semaines cruciales pour ne pas surcharger la ligne 9.

Le PDG de la RATP, l'ancien Premier ministre Jean Castex, a demandé une enquête interne sur le chaos de mercredi soir. Ses conclusions seront rendues publiques. Des passagers coincés dans les rames et les associations d'usagers doivent être entendues.

A l'été 2018, une panne sur la ligne 1, également automatisée, avait déjà bloqué des milliers de passagers dans des rames surchauffées pendant de longues minutes. "Un plan d'action a été porté" depuis, "on n'est pas sur les mêmes pannes", a indiqué Madame Ogier.

La RATP promet une nouvelle fois d'améliorer son système d'information des voyageurs. "Certaines navettes ont eu beaucoup d'informations, d'autres moins", a reconnu Agnès Ogier.