Une esplanade au nom d'Arman Soldin, journaliste de l'AFP tué en Ukraine, inaugurée à Vichy

Inauguration de le 7 mai 2025 à Vichy de l'esplanade au nom d'Arman Soldin par le maire de Vichy Frédéric Aguilera, à gauche, et de gauche à droite Oksana Soldin, la mère, Sven Soldin, le frère et Ena Soldin la soeur du journaliste de l'AFP tué en Ukraine

"Un homme juste": une esplanade au nom d'Arman Soldin, journaliste de l'AFP tué en Ukraine en mai 2023 alors qu'il couvrait le conflit, a été inaugurée mercredi à Vichy, ville natale de l'illustre reporter Albert Londres.

"Il y a des hommes dont la lumière ne s'éteint jamais, Arman Soldin était de ceux-là. (...) Il a choisi d'aller là où d'autres fuient (...) d'arracher à l'obscurité des éclats de vérité", a déclaré le maire de Vichy Frédéric Aguilera lors de la cérémonie.

L'élu avait auparavant dévoilé une plaque commémorative rappelant qu'Arman Soldin était un "reporter et héros du quotidien engagé, au péril de sa vie, pour nous informer et donner la parole à ceux qui n'en ont pas".

"Votre fils était un homme juste, un homme debout", a-t-il ajouté en s'adressant à la mère du journaliste, entourée de son frère et de sa soeur, lors d'une cérémonie à laquelle ont également participé des étudiants en journalisme.

Cette inauguration était doublement symbolique: ville natale d'Albert Londres qui a donné son nom au prix récompensant chaque année les meilleurs reportages francophones, Vichy propose sur cette esplanade un Bachelors universitaire de technologie (BUT), diplôme en trois ans d'information-communication parcours journalisme.

L'esplanade au nom d'Arman Soldin, journaliste de l'AFP tué en Ukraine, inaugurée le 7 mai 2025 à Vichy, dans l'Allier AFP

Vichy "mesure le prix de la vérité: c'est la ville d'Albert Londres" qui souhaitait "porter la plume dans la plaie" et "c'est aussi tragiquement la ville où la République fut enterrée le 10 juillet 1940, nous n'oublions pas" et "nous savons que les régimes autoritaires commencent par museler la presse", a encore dit le maire.

"Tu as pensé que tu pouvais sauver le monde de son interminable et illégitime soif d'auto-sabotage, tu as couru ce jour-là avec ta caméra bien devant les autres, en train de filmer les horreurs d'autrui", a déclaré sa mère Oksana très émue.

"Personne ne sourit comme toi" et "depuis, je n'arrête pas de t'attendre", a-t-elle ajouté, poursuivant: "Arman est beaucoup plus qu'un journaliste: Arman est un fils dévoué, Arman est un jeune garçon qui cuisine à merveille, Arman est un joueur de foot très compétitif".

En octobre 2015, le Club de la presse Auvergne et les étudiants en journalisme ont planté sur cette esplanade un arbre de la liberté de la presse.

Arman Soldin, qui était le coordinateur vidéo de l'AFP en Ukraine, est mort le 9 mai 2023 à 32 ans lors d'une attaque de roquettes, lors d'un reportage à Tchassiv Iar, près du front dans la région de Donetsk (est), avec des soldats ukrainiens.