Une influenceuse star pour les petits, des appels pour les enfants de Gaza et beaucoup d'émoi

Elle compte des millions d'abonnés, adeptes de ses contenus éducatifs et musicaux pour les plus petits, mais Ms Rachel, influenceuse star dans les pays anglo-saxons, a provoqué un certain émoi en s'éloignant de son fonds de commerce habituel, lançant des appels pour les enfants de Gaza.

Sourire rassurant, bandeau rose dans les cheveux, cette mère de deux enfants âgée de 42 ans distille ses avis pour apprendre aux petits la propreté ou soutenir les parents.

C'est donc un changement brutal qui s'est opéré l'année dernière lorsqu'elle a commencé à dénoncer le sort des enfants de Gaza, postant des messages qui ont semé la discorde parmi ses fans et suscité des appels à une enquête fédérale.

"Je pense qu'il serait plus controversé de ne rien dire", a récemment déclaré dans une interview Rachel Accurso, de son vrai nom. "C'est triste que des gens essaient de polémiquer alors que vous parlez pour des enfants qui doivent affronter des souffrances incommensurables. Le silence n'était pas une option pour moi."

Ses appels pour les enfants de Gaza lui ont donné encore plus de visibilité, à un moment où l'enclave palestinienne est ravagée par la guerre et où de nombreuses ONG ont tiré la sonnette d'alarme concernant les pénuries alimentaires et la famine.

"Aucun n'est exclu"

Mais les vives réactions contre le militantisme de Ms Rachel reflètent la polarisation extrême aux États-Unis sur le conflit à Gaza, qui a balayé les campus et la société dans son ensemble.

En mai l'an dernier, Rachel Accurso a lancé une campagne pour récolter des dons et a réuni 50.000 dollars pour l'association Save The Children ("Sauvez les enfants"). Mais elle a aussi parlé, non sans émotion, du "harcèlement" qu'elle a subi en ligne, avec notamment des allégations d'antisémitisme.

"Les enfants palestiniens, les enfants israéliens, les enfants américains, les enfants musulmans, juifs, chrétiens... tous les enfants, dans tous les pays", a-t-elle écrit en réponse. "Aucun n'est exclu."

Plus de 10.000 enfants palestiniens sont morts à Gaza depuis octobre 2023, selon le ministère de la Santé local.

Le mois dernier, un groupe de pression pro-israélien financé par des fonds privés a demandé à la ministre de la Justice américaine, Pam Bondi, d'enquêter pour savoir si Mme Accurso était "financée par une entité étrangère pour faire de la propagande anti-israélienne afin de tromper l'opinion publique".

L'organisation StopAntisemitism avance ainsi que Ms Rachel diffuse de la "propagande pour le Hamas", même si elle avoue également que l'influenceuse a soutenu les enfants israéliens, dont Ariel et Kfir Bibas, les plus jeunes otages enlevés par le Hamas en octobre 2023, morts en captivité.

"Trésor national"

Les accusations de biais anti-israélien formulées contre elle sont "absurdes" et "complètement fausses", a-t-elle déclaré au New York Times. "La douloureuse réalité est que des enfants palestiniens de Gaza ont été tués par milliers et continuent d'être tués, mutilés et affamés en ce moment même. L'idée que se préoccuper d'un groupe d'enfants nous empêche de nous préoccuper d'un autre groupe d'enfants est fausse."

Ms Rachel a aussi désactivé les commentaires sous certaines de ses publications. Mes des commentaires sous d'autres posts illustrent la diversité des réactions provoquées par ses messages.

"J'adore vos vidéos. Pas votre politique", écrit un abonné. "Ms Rachel est un trésor national", commente un autre.

Parmi les soutiens de l'influenceuse, Tommy Vietor, qui a travaillé avec le président Barack Obama et présente le populaire podcast Pod Save America.

"L'antisémitisme est un vrai problème et faire des allégations cyniques et malhonnêtes à des fins politiques ne fait qu'empirer les choses, au lieu de les améliorer", a écrit M. Vietor, rejetant les allégations d'antisémitisme.

Malgré les critiques, Rachel Accurso n'en démord pas: elle a récemment posté des images de sa rencontre avec Rahaf, petite fille de trois ans qui a perdu ses deux jambes dans un bombardement de Gaza.

"Nous savons que traiter les enfants comme ils sont traités à Gaza n'est pas correct d'un point de vue moral et éthique. Nous le savons au plus profond de notre âme et de notre coeur", a-t-elle écrit, avec une photo d'elle embrassant la fillette. "Les dirigeants qui se taisent et n'aident pas ces enfants devraient avoir honte. On se souviendra de votre silence."