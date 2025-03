Une journaliste russe tuée par une mine dans la région de Belgorod

Un panneau annonçant la présence de mines anti-personnel, dans l'est de l'Ukraine, le 29 septembre 2022

Une journaliste de la télévision d'Etat russe est morte dans l'explosion d'une "mine ennemie" dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a annoncé son employeur mercredi sur son site internet.

"Anna Prokofieva, reporter de guerre de Pervy Kanal, a été tuée dans l'exercice de ses fonctions. Cela s'est passé dans la région de Belgorod, à la frontière avec l'Ukraine, où l'équipe de tournage (...) a sauté sur une mine ennemie", a expliqué la chaîne de télévision publique, ajoutant qu'un caméraman avait pour sa part été blessé.

Ce dernier, Dmitri Volkov, est dans un état "grave", a souligné Alexandre Khinchtein, le gouverneur de la région russe voisine de Koursk, où il est hospitalisé.

Plus tôt en mars, la Russie avait affirmé avoir repoussé des tentatives d'incursion de l'armée ukrainienne dans la région de Belgorod, par ailleurs souvent la cible de frappes aériennes.

Anna Prokofieva, âgée de 35 ans, effectuait des reportages "dans la zone de l'opération spéciale", un euphémisme imposé en Russie pour évoquer l'assaut d'ampleur contre l'Ukraine lancé le 24 février 2022.

La diplomatie russe a ensuite affirmé dans un communiqué que la reporter avait été victime d'une "mine posée par des combattants" ukrainiens.

Elle a appelé la communauté internationale et les organisations telles que les Nations unies à réagir à ce décès.

Lundi, un reporter, un caméraman et un chauffeur ont été tués dans l'est de l'Ukraine, selon leurs employeurs, le journal russe Izvestia et la chaîne de télévision publique Zvezda, qui dépend du ministère russe de la Défense.

Plusieurs journalistes ont péri pendant qu'ils couvraient les combats du côté ukrainien du front.

Au moins quinze journalistes ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions depuis le début de l'offensive russe, selon des ONG spécialisées.

Le coordinateur vidéo de l'AFP en Ukraine, Arman Soldin, a été tué le 9 mai 2023 à l'âge de 32 ans, dans une attaque russe de roquettes au cours d'un reportage à Tchassiv Iar, près du front dans la région de Donetsk.

La Russie a accusé à plusieurs reprises l'Ukraine d'avoir visé des journalistes russes, dont certains ont été tués. Mais elle ne reconnaît jamais sa responsabilité dans la mort de reporters imputée aux frappes de son armée.