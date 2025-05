Une panne du réseau X pousse Elon Musk à se réorienter vers ses entreprises

Une brève panne du réseau social X samedi a poussé son patron Elon Musk à affirmer qu'il allait devoir se reconcentrer sur la gestion de ses différentes entreprises, et à diminuer encore le temps consacré au gouvernement de Donald Trump.

L'entrepreneur milliardaire a un emploi du temps chargé puisque outre le fait qu'il doit diriger le réseau X, xAI (qui développe Grok, son robot conversationnel d'intelligence artificielle), ainsi que le constructeur de voitures électriques Tesla et le constructeur de fusées SpaceX, Elon Musk est depuis plusieurs mois très impliqué dans le gouvernement de Donald Trump.

Ce dernier a confié à Elon Musk la tâche de réduire drastiquement les dépenses fédérales de l'administration américaine et l'entrepreneur d'origine sud-africaine a été très en vue lors des premières semaines de la deuxième présidence Trump.

Mais la panne de X samedi, qui a touché le réseau de 13H00 à 15H00 GMT environ, pourrait constituer la goutte d'eau qui fait déborder le vase et pousser l'homme le plus riche du monde à vouloir revoir ses priorités.

Elon Musk assiste dans le Bureau ovale à la réception de Cyril Ramaphosa par Donald Trump, le 21 mai 2025 à Washington GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

"De retour à passer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au travail et à dormir dans des salles de conférence/serveur/usine", a écrit ainsi Elon Musk sur X après la panne. "Je dois être très concentré sur X/xAI et Tesla (plus le lancement de Starship la semaine prochaine), car nous avons des technologies critiques à déployer. Comme le montrent les problèmes de fonctionnement de X cette semaine, des améliorations opérationnelles majeures doivent être apportées. La redondance de basculement aurait dû fonctionner, mais cela n'a pas été le cas."

Contacté par l'AFP, X n'a pas répondu dans l'immédiat.

Selon la plateforme de surveillance Site, la panne pourrait être due à une attaque du groupe de pirates informatiques DieNet. Ces derniers ont revendiqué une attaque "test", par déni de service (DOS, en submergeant la cible de trafic ou de demandes), avant un lancement prochain d'une technologie encore plus dévastatrice, selon eux.

L'AFP n'a pas pu vérifier de manière indépendante ces affirmations du groupe DieNet.

Un ou deux jours par semaine

Elon Musk a déjà annoncé à plusieurs reprises son intention de prendre du recul avec la mission que lui a confiée Donald Trump, avec l'accord du président américain.

Mardi, il avait indiqué ne plus consacrer qu'un jour ou deux par semaine à la Commission pour l'efficacité gouvernementale (Doge) mise en place dans le gouvernement de Donald Trump, le reste de son temps étant dédié à la gestion de ses sociétés, en premier lieu Tesla.

Même s'il était encore présent dans le bureau ovale mercredi pour la réception de Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, Elon Musk est déjà beaucoup moins visible aux côtés de Donald Trump depuis plusieurs semaines.

Une fusée Falcon 9 de SpaceX décolle du centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, le 31 mars 2025 AFP/Archives

Le prochain gros rendez-vous sur son agenda intervient dès ces prochains jours puisque sa société SpaceX a annoncé vendredi qu'elle allait tenter un nouveau lancement de sa mégafusée Starship la semaine prochaine. Le lancement pourrait intervenir dès mardi.

Cet événement revêt une importance d'autant plus grande que la fusée, destinée à aller un jour sur la Lune et même vers Mars, a explosé en vol lors de ses précédents tirs.

Concernant sa mission dans le gouvernement Trump, Elon Musk avait aussi reconnu début mai que sa vaste campagne de réduction des dépenses fédérales américaines, initiée par Doge, n'avait pas complètement atteint ses objectifs initiaux, malgré des milliers de licenciements de fonctionnaires et des coupes budgétaires drastiques.