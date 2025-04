USA-Chine: le choc des titans

Sur fond d'escalade dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, profil comparé des deux premières puissances économiques mondiales.

Géants géographiques et démographiques

Les Etats-Unis et la Chine, avec une superficie de plus de neuf millions de km2 chacun, figurent parmi les quatre pays les plus vastes au monde, après la Russie et le Canada.

Mais la Chine (1,4 milliard d'habitants fin 2024 selon les statistiques nationales), deuxième pays le plus peuplé du monde derrière l'Inde, compte quatre fois plus d'habitants que les Etats-Unis.

Puissances économiques

Les Etats-Unis sont la première puissance économique mondiale, avec un PIB de plus de 29.000 milliards de dollars en 2024, suivis par la Chine (plus de 18.000 milliards), selon les estimations du Fonds monétaire international (FMI).

La Chine était l'an dernier le premier pays exportateur mondial de marchandises (3.580 milliards de dollars) et les Etats-Unis le premier importateur (3.360 milliards), d'après l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Les Etats-Unis affichent un gros déficit commercial avec la Chine en matière de marchandises (355 milliards de dollars en 2024 selon l'ONU Commerce et Développement). Le président américain Donald Trump a imposé depuis son retour à la Maison-Blanche 145% de surtaxes douanières cumulées aux produits chinois, hors exemptions. Pékin a riposté avec un taux qui atteint désormais 125%.

Gros pollueurs

La Chine est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, suivie par les Etats-Unis.

Les Etats-Unis s'étaient engagés à réduire de moitié leurs émissions d'ici 2030 par rapport à 2005, mais Donald Trump, ouvertement climatosceptique, a annoncé un nouveau retrait de son pays de l'Accord de Paris.

La Chine s'est engagée à stabiliser ses émissions de CO2 d'ici 2030 puis à atteindre la neutralité d'ici 2060.

Géants numériques

Les Etats-Unis ont donné naissance aux "Gafam", les géants du numérique Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, tandis que la Chine a aussi ses mastodontes de la tech, les "Batx" (moteur de recherche Baidu, Alibaba pour le commerce électronique, Tencent pour les réseaux sociaux et jeux vidéo, smartphones Xiaomi).

La rivalité technologique sino-américaine se manifeste également dans l'intelligence artificielle (IA). Depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022, les modèles d'IA générative se sont multipliés aux Etats-Unis et en Chine. La start-up chinoise DeepSeek, fondée en 2023, a chamboulé le monde de l'IA en janvier avec son robot conversationnel R1, égalant à moindre coût les performances de ses concurrents américains.

Une loi votée en 2024 par le Congrès américain impose au Chinois ByteDance de céder le contrôle des activités américaines du réseau social TikTok - accusé de permettre aux autorités chinoises de collecter indûment des données sur des utilisateurs américains - sous peine d'interdiction aux Etats-Unis. Donald Trump a reporté l'échéance, désormais fixée au 19 juin.

Puissances militaires

Les États-Unis sont restés en 2023, et de loin, les plus dépensiers dans le domaine militaire. Ils y ont consacré 916 milliards de dollars, trois fois plus que la Chine, classée deuxième (296 milliards de dollars), selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri).

Les États-Unis détiennent avec la Russie près de 90% des armes nucléaires mondiales (avec plus de 5.000 ogives nucléaires chacun début 2024, en comptant celles retirées et en attente de démantèlement), loin devant la Chine qui en a dix fois moins.

Course à l'espace

La Chine, qui a envoyé son premier taïkonaute dans l'espace en 2003, a investi ces dernières décennies des milliards d'euros dans son programme spatial pour rattraper les Etats-Unis et la Russie.

Elle a posé en 2019 un engin spatial sur la face cachée de la Lune, une première mondiale, et a fait atterrir en 2021 un petit robot sur Mars. Elle ambitionne d'envoyer d'ici 2030 une mission habitée sur la Lune, où elle veut construire une base.

Le programme Artemis de la Nasa prévoit lui un retour des astronautes américains sur la Lune en 2027 et de futures missions sur Mars. Pour faire baisser le coût des missions, l'agence américaine a choisi il y a plusieurs années de charger des sociétés privées de l'envoi de matériel et de technologies sur la Lune.

burx-ang-paj/maj/er