USA: inflation rebondit sur un an en février, ralentit sur un mois (indice PCE, privilégié par la Fed)

L'inflation a de nouveau semblé suivre des directions opposées en février aux Etats-Unis, rebondissant légèrement sur un an, principalement sous l'effet de l'alimentation et de l'énergie, mais ralentissant par rapport à janvier, selon l'indice PCE, mesure privilégiée par la Réserve fédérale (Fed).

Selon les données publiées vendredi par le département du Commerce, la hausse des prix à la consommation est remontée à 2,5% sur un an en février, contre 2,4% en janvier, en ligne avec les attentes des marchés, mais a ralenti à 0,3% sur un mois, contre 0,4% le mois précédent.

L'indice se situe en ligne avec les attentes des analystes, qui prévoyaient précisément chiffres, selon le consensus publié par MarketWatch.

L'inflation dite sous-jacente, qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, est en revanche en baisse, tant sur un mois que sur l'année.

Sur un mois, l'indice PCE sous-jacent est retombé à 0,3%, contre 0,5% en janvier, alors que sur un an il recule à 2,8%, contre 2,9% un mois plus tôt.

L'indice PCE est la mesure d'inflation privilégiée par la banque centrale américaine, la Fed, qui veut la ramener à 2%, objectif qu'elle pense atteindre en 2026.

Il suit en l'occurrence la tendance observée sur l'autre indice de l'inflation CPI, sur lequel sont indexées les retraites des Américains, qui avait également connu un petit rebond sur un an mais s'était lui accéléré sur un mois.

Les deux indices ne mesurent pas exactement les mêmes choses, l'indice CPI accordant notamment une place nettement plus importante dans son évaluation de l'évolution des prix au montant des loyers que ne le fait l'indice PCE.

Le département du Commerce a également précisé que les revenus des ménages ont ralenti en février, en hausse de 0,3% par rapport à janvier, alors que leurs dépenses ont augmenté plus fortement, à 0,8% sur un mois contre 0,3% en janvier, dépassant cette fois fortement les attentes des marchés.

La courbe de l'inflation est regardée de près par la Fed qui bataille contre sa hausse depuis plus de deux ans. Son principal outil pour y faire face a été de relever les taux entre mars 2022 et juillet 2023, les faisant grimper jusqu'à la fourchette de 5,25-5,50%, leur plus haut niveau depuis 20 ans.

L'institution envisage désormais de commencer à les abaisser cette année. Mais ses responsables ont largement temporisé ces dernières semaines en disant préférer attendre plusieurs mois afin d'être certains que l'inflation ne risque pas de rebondir.

Les analystes anticipent cependant une première baisse des taux lors de la réunion prévue mi-juin, selon l'agrégateur FedWatch de CME Group, alors que la prochaine réunion de la Fed, prévue le 30 avril et le 1er mai, devrait de nouveau se solder par un statu quo sur le front des taux.