USA: la FAA établit un plan d'inspections pour la reprise des vols du Boeing 737 MAX 9

L'agence américaine de régulation de l'aviation civile (FAA) a annoncé mercredi soir avoir établi un "vaste" programme de maintenance et d'inspections pour permettre aux Boeing 737 MAX 9, cloués au sol aux Etats-Unis après un incident début janvier, de reprendre les airs.

Dans la foulée, la compagnie américaine United Airlines --qui détient la flotte la plus importante de ce modèle (79 avions)-- a annoncé qu'elle préparait une reprise du service de ces appareils à partir de dimanche.

Le 5 janvier, une porte-bouchon de la carlingue d'un Boeing 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines reliant Portland (Oregon) à Ontario (Californie) s'est décrochée en vol.

Les compagnies aériennes ont la possibilité de condamner une porte quand le nombre d'issues de secours existantes est suffisant au regard du nombre de sièges dans l'appareil. Cette modification a été effectuée sur 171 des 218 Boeing 737 MAX 9 livrés à ce jour.

Dans la foulée, la FAA a suspendu de vol jusqu'à nouvel ordre les appareils ainsi configurés.

"Cet incident ne doit plus jamais se reproduire", a relevé le régulateur dans un communiqué, annonçant des "actions supplémentaires pour assurer que chaque avion soit sûr".

Ce n'est qu'une fois achevé le plan établi, "que l'avion sera en mesure de reprendre du service", a-t-il affirmé, sans donner de date.

Il a détaillé un programme en quatre points comprenant notamment la vérification de fixations spécifiques ainsi que des inspections visuelles de toutes les portes-bouchon et de leurs composants, et la réparation de tout dégât ou état anormal.

"Les problèmes de qualité que nous avons constatés sont inacceptables", a commenté Mike Whitaker, responsable de la FAA, cité dans le communiqué, annonçant un renforcement des équipes "pour surveiller de près la production et les activités industrielles".

Coopération pour la sécurité

Le constructeur a rapidement réagi dans la soirée.

"Nous allons continuer à coopérer entièrement et en toute transparence avec la FAA et à suivre leurs directives tandis que nous prenons des actions pour renforcer la sécurité et la qualité chez Boeing", a-t-il indiqué.

Il a ajouté avoir l'intention de "travailler étroitement avec les compagnies aériennes de (sa) clientèle pendant qu'elles réalisent les procédures d'inspection requises pour une reprise en toute sécurité des vols de leurs avions 737-9".

"Nous n'envoyons pas d'avions dans les airs dans lesquels nous n'avons pas 100% confiance", avait déclaré Dave Calhoun, patron de Boeing, à la presse avant une réunion mercredi matin avec des sénateurs à Washington.

"Je suis ici aujourd'hui dans un esprit de transparence pour, en premier lieu, reconnaître la gravité" de ce qu'il s'est passé, avait-il poursuivi.

La FAA a également précisé avoir informé Boeing de son refus d'autoriser toute expansion de la production de la famille du 737 MAX --avion vedette du constructeur américain--, y compris de celle du MAX 9.

Peu après cette annonce, le directeur opérationnel d'United Airlines Toby Enqvist a adressé un message au personnel de la compagnie pour les informer de la décision de la FAA.

"Nous ne remettrons en service chaque avion MAX 9 qu'une fois que le processus approfondi d'inspection sera achevé", a-t-il assuré. "Nous préparons une reprise du service de l'avion à partir de dimanche", a-t-il fait savoir.

Selon lui, 26 avions ont d'ores et déjà été entièrement inspectés, sous la supervision de la FAA, et des préparatifs et des inspections préliminaires ont été menés sur le reste de la flotte des MAX 9 de la compagnie.

Il a aussi précisé que l'inspection recommandée par la FAA aux exploitants de Boeing 737-900ER, modèle plus ancien dont le dernier exemplaire a été livré en 2019, avait été effectuée. Des portes-bouchon sont présentes sur 380 des 539 exemplaires livrés.

Ben Minicucci, patron d'Alaska Airlines, a indiqué mardi sur NBC News avoir découvert de "nombreux" boulons mal vissés sur les portes-bouchon de ses 737 MAX 9. United Airlines avait signalé la même chose le 8 janvier.