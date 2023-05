Vanhoenacker en hebdo, Fauvelle patron de l'info: la nouvelle France Inter se dessine

Par Paul RICARD et Carole GUIRADO

L'émission quotidienne de l'humoriste Charline Vanhoenacker qui s'arrête et devient hebdomadaire, le journaliste Marc Fauvelle qui prend la direction de l'information: les grandes manoeuvres pour la saison prochaine ont commencé à France Inter, première radio du pays.

"Je vous confirme que la quotidienne s'arrête", a déclaré Charline Vanhoenacker mercredi soir dans "C à vous", sur la chaîne France 5.

Le 1er mai, le journal Le Parisien/Aujourd'hui en France avait indiqué que l'humoriste belge s'apprêtait à "confirmer sa décision" de mettre un terme à son émission, "C'est encore nous !", diffusée tous les jours en semaine à 17h00.

"Ça n'est pas ma décision", a-t-elle nuancé mercredi, en notant que cette émission était "très haut dans les sondages" d'audience, avec 1,25 million d'auditeurs.

Charline Vanhoenacker à la Maison de la radio à Paris le 25 février 2022 AFP/Archives

"Ça ne me serait pas venu à l'idée de passer en hebdomadaire (...), c'est une proposition qui m'a été faite, on va s'adapter", a-t-elle ajouté, après avoir perdu l'an passé son billet matinal quotidien.

"Liberté de ton"

Successivement intitulée "Si tu écoutes, j'annule tout", "Par Jupiter !" et "C'est encore nous !", son émission existe depuis neuf ans. Consacrée au traitement humoristique de l'actualité, elle réunit des chroniqueurs comme Alex Vizorek ou Guillaume Meurice.

Son exemple a souvent été brandi par les personnalités publiques qui accusent France Inter de pencher à gauche. C'est pourquoi son passage à un rythme hebdo a suscité des interrogations.

"Serait-ce un choix politique ? Si oui, guidé par qui ?", a tweeté jeudi le député LFI Aymeric Caron.

Sollicitée par l'AFP, la direction de France Inter a nié toute pression politique et assuré que "le ton de l'émission ne va pas changer".

Un micro avec le logo de France Inter, le 3 novembre 2015, à Paris AFP/Archives

"C'est la caractéristique de France Inter d'être un espace où la satire politique s'exprime" et où les humoristes ont "une liberté de ton qui leur permet de se moquer de tout le monde, et avant tout de leurs patrons", a-t-on ajouté de même source. "C'est indissociable de France Inter et ça va continuer de l'être".

Selon la direction de la radio publique, le changement de périodicité est lié au fait qu'il "devient compliqué de maintenir un rythme quotidien avec une troupe" d'humoristes où "chacun a ses projets individuels".

Alors que les audiences sont élevées, "c'est peut-être le bon moment pour leur proposer de se renouveler, de faire un format différent", avec "un nouveau souffle".

"C'est une vraie opportunité, et c'est aussi pour ça que Charline l'a acceptée", a fait valoir la direction. Selon elle, le choix de l'émission qui succèdera à la quotidienne de l'humoriste n'est pas arrêté.

D'autres changements

Par ailleurs, la station a officialisé l'arrivée prochaine de Marc Fauvelle, jusque-là coprésentateur de la matinale de France Info avec Salhia Brakhlia, comme directeur de l'information.

Marc Fauvelle dans les locaux de France Info à Paris, le 27 août 2018 AFP/Archives

Il "est la personne dont nous avons besoin aujourd'hui pour succéder à Catherine Nayl", qui part à la retraite, a déclaré à l'AFP Adèle Van Reeth, directrice d'Inter.

"Il a fait un travail remarquable à la matinale de France Info, qui a mené la station très haut, et il a fait une grande partie de sa carrière sur France Inter", a-t-elle ajouté.

D'autres changements sont attendus dans les semaines à venir.

France Inter doit dire qui remplacera Jérôme Garcin à la présentation de l'emblématique "Le Masque et la Plume", qu'il anime depuis 34 ans, et quelle émission remplacera "L'Heure Bleue" de Laure Adler.

La radio avait annoncé fin avril le départ prochain de ces deux figures.

Enfin, Le Parisien/Aujourd'hui en France a indiqué début mai que Léa Salamé et Sonia Devillers allaient échanger leurs interviews, la première passant à 09h10 et la deuxième à 07h50. La radio n'a pas confirmé.

France Inter caracole en tête des audiences radio et a dépassé pour la première fois la barre record des sept millions d'auditeurs quotidiens au premier trimestre, selon les chiffres publiés par Médiamétrie fin avril. Adèle Van Reeth en a pris les commandes fin août 2022, succédant à Laurence Bloch.