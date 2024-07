Varsovie et Kiev signent un accord sur la coopération dans le domaine de la sécurité

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (g) et le Premier ministre polonais Donald Tusk, le 8 juillet 2024 à Varsovie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre polonais Donald Tusk ont signé lundi à Varsovie un accord de coopération dans le domaine de la sécurité entre leurs deux pays.

Selon le texte de l'accord diffusé par les services du chef du gouvernement polonais, la valeur totale de l'aide de la Pologne à l'Ukraine "a dépassé quatre milliards d'euros".

Le texte précise que depuis le début de l'agression russe début 2022, "la Pologne a fait don de 44 lots d'armes et de munitions diverses", et a accordé une aide "sous la forme de formations, de logistique, de fournitures, d'entretien et de réparations ainsi que dans le domaine de l'assistance médicale".

Fichier vidéo Au total, indique l'accord, la Pologne a entraîné 22.000 membres des forces armées ukrainiennes.

"Vous pourrez toujours compter sur nous", a assuré M. Tusk au chef d'Etat ukrainien, juste après la signature de cet accord, la veille du sommet de l'Otan à Washington.

Varsovie "continuera à fournir une assistance militaire à l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire", indique l'accord.

Selon lui, la Pologne continuera a maintenir sur son territoire l'important hub destiné à fournir à Kiev les armes occidentales, et encouragera les citoyens ukrainiens à rentrer en Ukraine pour participer à la défense du pays.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (2e d) et le président polonais Andrzej Duda (3e g) lors d'une réunion à Varsovie, le 8 juillet 2024 AFP

L'accord prévoit également une coopération dans le domaines des industries de la défense, de la cybersécurité et des services de renseignements ainsi que d'infrastructures routières et ferroviaires entre les deux pays.

La Pologne s'est aussi engagée à soutenir Kiev dans sa volonté d'adhérer à l'UE et à l'Otan.

Kiev a d'ores et déjà signé des accords semblables avec une vingtaine de pays.