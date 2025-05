Voitures électriques: la Chine n'est plus le seul moteur mondial, analyse l'Agence de l'énergie

La Chine n'est plus le seul moteur des ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables: des pays émergents comme le Brésil, le Vietnam ou l'Indonésie s'électrifient rapidement aussi, selon le rapport annuel publié mercredi par l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Plus de 17 millions de ces véhicules ont été vendus dans le monde en 2024 (hybrides rechargeables compris), portant leur part de marché mondiale au-dessus de 20% pour la première fois. Au cours des trois premiers mois de 2025, les ventes de voitures électriques ont encore augmenté de 35% par rapport au premier trimestre 2024.

"Les voitures électriques sont devenues une partie intégrante de l'industrie automobile à travers le monde", a lancé le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol, lors d'une conférence de presse. Et "malgré des incertitudes significatives, les voitures électriques restent sur une forte trajectoire de croissance, a-t-il souligné.

Ces incertitudes sont surtout liées au risques de récession de l'économie mondiale et aux vicissitudes du commerce international, avec la mise en place de surtaxes douanières par les Etats-Unis.

Une baisse durable du prix du pétrole pourrait aussi freiner la progression de l'électrique. L'AIE a noté cependant que le développement des véhicules électriques avait déjà freiné la croissance de la demande mondiale de pétrole, a souligné Fatih Birol, en plus de réduire les émissions de CO2 et de gaz toxiques.

"Cette année, nous prévoyons que plus d'une voiture sur quatre vendue dans le monde sera électrique", et cette proportion devrait grimper à "deux voitures sur cinq" d'ici la fin de la décennie, à mesure que "les voitures électriques deviennent de plus en plus abordables", a ajouté Fatih Birol.

La Chine continue de conduire la transition vers les véhicules électriques, avec près des deux tiers des ventes mondiales l'année dernière, notamment grâce à des tarifs très compétitifs. Les ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables y ont augmenté de près de 40% en 2024, pour atteindre près d'un véhicule vendu sur deux, et peut-être 80% en 2030, selon l'AIE.

Des voitures électriques en charge dans une rue d'Oslo, le 25 septembre 2024 en Norvège AFP/Archives

En Europe, ces modèles ont stagné avec une baisse des bonus dans certains pays mais aussi à cause du manque de modèles abordables.

Les objectifs des Etats européens restent ambitieux, à près de 60% de parts de marché en 2030, même si l'UE est en train de confirmer un allègement des objectifs à court terme dont les effets "restent à voir", selon l'AIE.

Aux Etats-Unis, la croissance de ces modèles a ralenti mais ils ont atteint environ 10% de parts de marché. La prévision de l'AIE pour 2030 a été divisée par deux avec l'arrivée de Donald Trump, à 20% du marché.

Les ventes dans les économies émergentes en Asie, en Amérique Latine et en Afrique ont elles grimpé de 60% l'année dernière, renforcées par "des incitations politiques et la présence croissante de voitures électriques relativement abordables des constructeurs automobiles chinois", note l'AIE.

Les électriques représentaient 13% des ventes l'année dernière en Thaïlande, 17% au Vietnam, et ont doublé au Brésil, royaume de l'éthanol, pour atteindre 6% des ventes.