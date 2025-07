Voitures électriques: le bonus à l'achat augmente, le "leasing social" revient en septembre

Le bonus à l'achat pour les voitures électriques neuves augmente légèrement à partir de ce mardi, avant une nouvelle saison de "leasing social" prévue pour le mois de septembre.

Les ménages les moins riches, c'est-à-dire situés dans les déciles 1 à 5, bénéficient désormais d'une aide de l'ordre de 4.200 euros, de même que ceux des déciles 6 à 8, en fonction de la composition de leur ménage.

Les autres ménages, avec des revenus fiscaux de référence par part supérieurs à 26.200 euros, et qui sont les principaux acheteurs de voitures neuves, bénéficieront de 3.100 euros d'aide.

Après de fortes baisses ces dernières années, et surtout la suppression de la prime à la casse, ce "bonus écologique" est ainsi revalorisé de 200 à 1.200 euros selon les tranches de revenus.

Certificats

Ce bonus censé encourager le passage à la voiture électrique ne dépend plus du budget de l'Etat, en quête de milliards d'économies: il repose désormais sur les certificats d'économie d'énergie (CEE).

Via ces certificats, les fournisseurs d'énergie sont encouragés à financer des actions de réduction de la consommation d'énergie et d'amélioration de l'efficacité énergétique.

Les acheteurs doivent fournir leur avis d'imposition au concessionnaire. Celui-ci se chargera d'enregistrer la vente en ligne sur la plateforme du fournisseur d'énergie.

Les conditions concernant le véhicule demeurent identiques à celles actuellement en vigueur: la voiture doit coûter moins que 47.000 euros TTC, elle doit peser moins de 2,4 tonnes et obtenir un score environnemental supérieur au score minimal requis, qui exclut de fait les voitures fabriquées en Chine.

Les constructeurs avaient déjà commencé à utiliser ces CEE depuis le mois de mars, notamment pour les véhicules de société.

Renault applique déjà cette "prime coup de pouce" dans ses concessions et "le réseau est en train de finir sa phase d'apprentissage", a indiqué à l'AFP le directeur de Renault en France, Guillaume Sicard.

"Il y aura une forte sensibilité à l'accroissement de la prime de soutien du CEE", a-t-il estimé, "si on arrive à bien l'expliquer et rendre le millefeuille lisible".

Elle pourrait relancer les ventes de modèles électriques, qui patinent depuis le début de l'année à 18% des ventes, peut-être parce que les acheteurs attendaient les nouvelles primes.

Pour Volkswagen France, "le mécanisme des certificats d'économies d'énergie s'avère sans doute plus complexe dans la mise en œuvre que le système précédent", mais "cette initiative permet à une grande partie de nos clients de bénéficier d’un bonus plus élevé", a commenté une porte-parole.

"On s’interroge sur une éventuelle inégalité d’accès au dispositif en fonction des concessionnaires", a précisé Clément Molizon de l'Avere, qui rassemble les acteurs de la voiture électrique. "Les très gros pourront être des apporteurs d’affaires et vont pouvoir négocier des contrats plus avantageux".

Leasing social

Le bonus à l'achat sera complété par la reprise du "leasing social" à partir du mois de septembre.

Cette formule prévoit des locations de voitures électriques sur trois ans avec des mensualités très avantageuses, entretien compris.

Cette formule de location s’adresse aux ménages modestes des 5 premiers déciles de revenus (soit un revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16.300 euros).

Les leaders du marché français sont déjà en ordre de bataille et ont commencé à enregistrer des précommandes pour cette offre limitée à environ 50.000 voitures.

Le groupe Stellantis, qui avait fourni 70% des véhicules de la première vague en 2024, a tiré le premier en annonçant des locations à partir de 95 euros par mois sur ses modèles compacts Citroën ë-C3, Peugeot e-208 ou Fiat Grande Panda.

Renault a lancé de son côté mardi une offre sur ses R5, R4 et Mégane électriques.

Entre nouveau bonus, leasing social, et l'électrification accélérée des flottes d'entreprise, "on pourrait avoir un rebond" des ventes d'électriques "d’ici la fin de l’année", a souligné Clément Molizon de l'Avere.