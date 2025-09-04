Wall Street aborde avec optimisme l'emploi américain

Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025

La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, portée par les chiffres de l'emploi privé aux Etats-Unis, qui ont renforcé les anticipations d'un assouplissement monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

Le Dow Jones a pris 0,77% et l'indice Nasdaq a gagné 0,98%. L'indice élargi S&P 500 a quant à lui avancé de 0,83%, établissant un nouveau record en clôture à 6.502,08 points.

Les créations d'emplois ont nettement ralenti dans le secteur privé aux Etats-Unis en août, selon l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab publiée jeudi avant l'ouverture de Wall Street.

Le mois dernier, 54.000 emplois ont été créés dans le secteur privé, contre 106.000 en juillet. Les investisseurs s'attendaient à environ 75.000 créations d'emplois.

Ces données viennent s'additionner à des demandes hebdomadaires d'allocation chômage en accélération (+237.000) et à un sous-indice à l'emploi en contraction dans l'enquête de la fédération professionnelle ISM.

"Nous sommes dans une période où les mauvaises nouvelles sont en quelque sorte de bonnes nouvelles, le marché attendant une baisse des taux de la Fed", commente pour l'AFP Pat Donlon, de Fiduciary Trust Company.

Plusieurs membres de la banque centrale ont récemment plaidé pour un assouplissement monétaire de l'institution et son président, Jerome Powell, a laissé la porte ouverte à cette idée en raison du ralentissement du marché américain du travail.

Les données publiées jeudi ont par conséquent renforcé les attentes d'une baisse de taux dès la réunion de politique monétaire de la Fed de septembre, selon l'outil de veille de CME, FedWatch. Et les analystes sont de plus en plus nombreux à anticiper des baisses lors des réunions suivantes.

Ils scruteront donc avec d'autant plus d'attention la publication vendredi du rapport mensuel sur l'état du marché du travail aux Etats-Unis, juge Pat Donlon, qui estime qu'il "sera intéressant de voir quelle sera la réaction du marché".

En attendant, "ce ne sont pas seulement les chiffres de l'emploi qui enthousiasment Wall Street: le candidat du président Trump au poste de gouverneur de la Fed est en passe d'être confirmé rapidement", note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Conseiller de Donald Trump, Stephen Miran a jusqu'ici été un défenseur zélé de l'agenda économique du président américain, qui comprend des droits de douane élevés et des pressions permanentes sur la Fed, sommée de baisser les taux directeurs pour favoriser l'emprunt et soutenir l'activité.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à échéance 10 ans se détendait à 4,16%, contre 4,21% mercredi en clôture.

Côté entreprises, la plateforme américaine de design collaboratif Figma (-19,92% à 54,56 dollars) a plongé après la publication de ses premiers résultats trimestriels depuis son introduction à la Bourse de New York fin juillet.

L'éditeur de logiciels a pourtant dépassé les attentes à la fois sur son chiffre d'affaires du deuxième trimestre et sur ses prévisions pour le trimestre en cours.

La marque de jeans American Eagle a été propulsée (+37,96% à 18,79 dollars) après avoir publié des résultats trimestriels globalement meilleurs qu'attendu.

Cette marque s'est récemment retrouvée au cœur d'une polémique après une campagne publicitaire avec l'actrice Sydney Sweeney. Certains internautes ont accusé American Eagle de promouvoir l'eugénisme et des idéaux de suprématie blanche, tandis que d'autres l'ont au contraire saluée pour ce qu'ils considèrent comme une réaffirmation des valeurs traditionnelles.

L'éditeur de logiciels américain Salesforce a glissé franchement (-4,85% à 244,01 dollars), malgré des résultats conformes aux attentes du marché. Les investisseurs ont surtout été déçus par les prévisions du groupe.