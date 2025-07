Wall Street atteint de nouveaux sommets, rassurée sur le plan commercial

La Bourse de New York a terminé la semaine sur des nouveaux records vendredi, les investisseurs se montrant optimistes vis-à-vis des négociations commerciales et des résultats trimestriels.

L'indice élargi S&P 500 (+0,40% à 6.388,64 points) a franchi un nouveau plus haut pour la cinquième séance d'affilé. L'indice Nasdaq (+0,24% à 21.108,32 points) a aussi atteint un nouveau sommet, tandis le Dow Jones a gagné 0,47%.

"Ces records historiques sont soutenus par l'optimisme concernant les accords commerciaux et les solides résultats des entreprises" pour le deuxième trimestre, résume auprès de l'AFP Angelo Kourkafas, d'Edward Jones.

A l'approche de la date butoir du 1er août, les investisseurs s'attendent à la conclusion d'accords concernant les droits de douane annoncés par le président américain Donald Trump.

L'administration Trump compte pour l'heure cinq accords à son actif, avec le Royaume-Uni, le Japon, le Vietnam, l'Indonésie et les Philippines.

Le président américain a affirmé vendredi que la probabilité que les Etats-Unis concluent un accord commercial avec l'Union européenne était de "50-50".

Selon plusieurs sources européennes, ce compromis prévoit des surtaxes douanières de 15% sur les exportations européennes à destination des Etats-Unis, avec des exemptions notamment sur l'aéronautique, les spiritueux ou certains médicaments. C'est bien en deçà des 30% que Donald Trump menace d'appliquer.

La place américaine profite toujours des bonnes performances trimestrielles de certaines entreprises, à l'image de celles d'Alphabet, maison mère de Google (+0,53% à 193,18 dollars), qui a largement dépassé les attentes mercredi.

"La semaine prochaine, plusieurs des +Sept Magnifiques+ (le surnom donné aux grands noms du secteur technologique, ndlr) publieront leurs résultats financiers, ce qui pourrait quelque peu perturber le calme estival", commente M. Kourkafas.

C'est le cas de Meta, maison mère de Facebook, ou encore du géant Amazon.

"Tout accroc dans leurs résultats aura des répercussions sur l'ensemble du marché", souligne Angelo Kourkafas.

En outre, les acteurs du marché ont été rassurés par les données économiques publiées cette semaine, dont le recul des inscriptions au chômage pour la sixième période d'affilée.

Wall Street suivra la semaine prochaine la réunion du comité de politique monétaire de la banque centrale des Etats-Unis (FOMC) à l'issue de laquelle les acteurs du marché s'attendent à ce que l'institution laisse ses taux inchangés, soit dans une fourchette comprise entre 4,25% et 4,50%.

Pour Nancy Vanden Houten, d'Oxord Economics, "l'accent sera mis sur la politique monétaire" privilégiée par la Réserve fédérale pour les prochains mois.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se détendait légèrement vers 20H15 GMT, à 4,38% contre 4,41% la veille en clôture.

A la cote, le groupe américain de semi-conducteurs Intel a glissé (-8,53% à 20,70 dollars) après l'annonce de pertes nettes de 2,9 milliards de dollars au deuxième trimestre, en grande partie dues au coût d'un important plan de départ.

Le chausseur Deckers Outdoor a brillé (+11,35% à 116,85 dollars) grâce à une nette hausse des ventes des chaussures de course Hoka et des bottes Ugg. D'avril à juin, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 964,5 millions de dollars (+17% sur un an) et un bénéfice net par action de 93 cents.

L'assureur spécialisé dans la santé Centene a été recherché (+6,09% à 28,39 dollars) malgré des résultats moins bons qu'anticipé.