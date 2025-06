Wall Street avance, portée par les créations d'emplois aux Etats-Unis

Un opérateur à la Bourse de New York le 12 mai 2025

La Bourse de New York évolue dans le vert vendredi, se montrant rassurée par des créations d'emplois aux États-Unis supérieures aux attentes en mai, bien qu'en baisse, et un taux de chômage toujours faible.

Vers 13H50 GMT, le Dow Jones gagnait 1,30%, l'indice Nasdaq avançait de 1,43% et l'indice élargi S&P 500 prenait 1,25%.

"Le marché apprécie ce qu'il voit dans la situation de l'emploi en mai", résume dans une note Patrick O'Hare, de Briefing.com.

La première économie mondiale a créé 139.000 emplois le mois dernier, moins qu'en avril (147.000, chiffre nettement révisé à la baisse), mais plus que ce qui était envisagé par les acteurs de la finance (autour de 125.000, selon le consensus publié par MarketWatch).

Le taux de chômage est quant à lui resté stable à 4,2%, proche du plein-emploi, selon les données du ministère américain du Travail publiées avant l'ouverture de Wall Street.

"Les chiffres d'aujourd'hui apaisent certaines inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance, à la fois sur le marché du travail et, de manière plus générale, sur la croissance économique", estime auprès de l'AFP Angelo Kourkafas, d'Edward Jones.

Selon M. Kourkafas, "l'économie se porte bien, il n'y a pas d'urgence de la part de la Fed à agir (et) il est probable qu'elle maintienne son approche attentiste" et ne procède pas à de baisses de taux pendant l'été.

Ainsi, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans se tendait nettement, à 4,47%, contre 4,39% la veille en clôture.

"Nous n'avons pas encore vu tout l'impact des droits de douane. Et nous ne le verrons probablement pas avant plusieurs mois", a toutefois prévenu à l'AFP, avant la publication, Dan North, économiste à Allianz Trade North America.

Il estime que l'effet est d'autant moins linéaire que la politique douanière est "erratique".

Donald Trump et le président chinois Xi Jinping se sont entretenus par téléphone jeudi pendant plus d'une heure, ce dernier ayant assuré qu'ils se devaient de "redresser la trajectoire" des relations bilatérales, tendues par des différends commerciaux et diplomatiques.

Les deux dirigeants se sont également mutuellement invités dans leurs pays respectifs.

V vendredi, le conseiller de Donald Trump en charge des questions commerciales, Peter Navarro, a assuré, selon les médias américains, qu'une nouvelle rencontre entre les représentants chinois et américains devrait intervenir dans les sept prochains jours.

Au tableau des valeurs, Tesla reprenait un peu son souffle (+5,20% à 299,19 dollars) après sa lourde chute de la veille provoquée par l'affrontement entre son patron Elon Musk et Donald Trump.

Le géant des semiconducteurs Broadcom reculait (-2,44% à 253,57 dollars) malgré des résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre de son exercice décalé, dont un chiffre d'affaires en hausse de 50% par rapport à l'année précédente.

Circle, créateur de la cryptomonnaie USDC, continuait sa forte progression (+14,23% à 94,63 dollars) à l'occasion de son deuxième jour de cotation. La valeur de ses actions a pratiquement triplé par rapport au prix initial fixé pour son introduction en Bourse.

L'équipementier sportif Lululemon Athletica plongeait de 18,27% à 270,36 dollars après avoir déçu les attentes quant à ses prévisions pour le trimestre en cours et l'année entière. L'entreprise anticipe un bénéfice net par action, donnée de référence pour les marchés, compris entre 2,85 et 2,90 dollars sur le trimestre compte 3,29 dollars attendu par les analystes.

La société spécialisée dans la signature électronique de document DocuSign dévissait de 17,25% à 76,88 dollars malgré des résultats supérieurs aux attentes.