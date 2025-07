Wall Street avance, portée par l'inflation américaine et Nvidia

Un drapeau des Etats-Unis à la Bourse de New York, le 13 juin 2025

La Bourse de New York évolue globalement en hausse mardi, accueillant avec optimisme des données d'inflation américaine conformes aux attentes ainsi que l'annonce de la reprise des ventes en Chine d'un modèle de puces dédié à l'intelligence artificielle (IA) de Nvidia.

Vers 14H00 GMT, l'indice Nasdaq prenait 0,56% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,15%. Seul le Dow Jones, dont le mode de pondération diffère, reculait (-0,33%).

"Aujourd'hui, le marché est animé par de nombreuses actualités qui tournent autour de facteurs fondamentaux tels que les bénéfices, l'inflation et la croissance", résume dans une note Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"La plus importante est sans doute la nouvelle selon laquelle Nvidia pourra à nouveau vendre sa puce H20 en Chine", juge l'analyste.

"Le gouvernement américain a assuré à Nvidia que les licences seraient accordées" pour ce modèle de puces et "Nvidia espère commencer les livraisons bientôt", a déclaré la société dans un communiqué.

"Cette annonce est énorme (et) pourrait ajouter 1.000 milliards de dollars à la capitalisation boursière de l'entreprise simplement parce que la Chine est un marché gigantesque", estime auprès de l'AFP Christopher Low, de FHN Financial.

Début juillet, Nvidia a été la première entreprise à franchir le seuil historique de 4.000 milliards de dollars de valorisation.

Mardi, la place américaine se montre aussi encouragée par les chiffres de l'inflation côté consommateurs (CPI), qui se sont révélés en hausse (+2,7% sur un an) mais dans la lignée des anticipations des analystes.

Ces données "ont été meilleures que ce que l'on craignait", estime Patrick O'Hare. Mais "il y a des preuves de l'augmentation des prix liée aux droits de douane", nuance Christopher Low.

"Le principal enseignement que l'on peut tirer de ce rapport est qu'il maintiendra la Réserve fédérale (Fed) dans son mode d'attente", juge M. O'Hare.

La grande majorité des investisseurs estiment que la banque centrale américaine va maintenir ses taux à leur niveau actuel à l'issue de sa prochaine réunion le 30 juillet, selon l'outil CME, FedWatch.

Mercredi est attendue l'inflation côté producteurs, là aussi pour le mois de juin.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans était sans grand changement par rapport à la veille en clôture, à 4,44%.

Ailleurs à la cote, les investisseurs se sont tournés vers les publications financières trimestrielles de plusieurs banques, qui marquent l'entrée dans la saison des résultats.

JPMorgan Chase (-0,23% à 288,04 dollars) et Wells Fargo (-4,33% à 79,79 dollars) ont tous deux annoncé des résultats meilleurs qu'attendu mais cela n'a pas suffit à convaincre Wall Street.

L'économie américaine "reste résiliente" mais des "risques importants persistent", a prévenu Jamie Dimon, patron de JPMorgan Chase, considéré comme l'un des plus puissants dirigeants au monde.

Blackrock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, reculait aussi de plus de 6%, à 1.039,95 dollars, malgré un chiffre d'affaires et des bénéfices en hausse au deuxième trimestre.

Le géant chinois des moteurs de recherche Baidu (+7,00% à 91,89 dollars) était recherché après avoir annoncé que ses véhicules autonomes seraient proposés sur la plateforme du géant des VTC (véhicules de tourisme avec chauffeur) Uber (-1,80% à 92,20 dollars) dans la plupart des régions du monde, à l'exception des Etats-Unis et de la Chine.