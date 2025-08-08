Wall Street avance prudemment, entre résultats et négociations commerciales

Le
08 Aoû. 2025 à 13h39 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Un opérateur à la Bourse de New York le 7 août 2025

AFP
TIMOTHY A. CLARY
La Bourse de New York évolue en hausse vendredi, en recherche d'un catalyseur en l'absence de nouvelles économiques d'importance, scrutant toujours les négociations commerciales et les résultats d'entreprises.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones avançait de 0,50%, l'indice Nasdaq de 0,63% et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,61%.

Ces derniers jours, "le marché progresse lentement, principalement parce qu'il met de côté" les nouveaux droits de douane imposés par Washington depuis jeudi, juge auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

Depuis son retour au pouvoir en janvier, le président américain Donald Trump a mis en place, en plusieurs vagues, de nouvelles surtaxes sur les produits entrant aux Etats-Unis.

Celles-ci vont de 10 à 50% selon les situations et les pays, sans compter les droits de douane frappant des secteurs en particulier (automobile, acier, aluminium, cuivre).

Le chef de l'Etat menace d'en imposer d'autres au nom de la protection de l'industrie nationale (sur les produits pharmaceutiques et les semiconducteurs, notamment) ou pour réprimander des pays pour des motifs politiques.

Mais les investisseurs continuent de croire qu'une partie des surtaxes seront finalement moins importantes qu'anticipé grâce aux négociations commerciales.

A l'instar de la Suisse et de l'Afrique du Sud, plusieurs pays tentent de convaincre Washington de leur accorder une ristourne sur les droits de douane visant leurs produits.

La trêve durement négociée par les responsables américains avec Pékin court jusque mardi.

Dans ce contexte, selon Sam Stovall, "les investisseurs font abstraction des incertitudes et se rallient à l'idée que l'économie se porte mieux que ce que l'on pourrait craindre".

Plusieurs indicateurs économiques clés publiés la semaine prochaine pourront confirmer ou infirmer cette hypothèse, dont l'inflation côté consommateurs (CPI) mardi et côté producteurs (PPI) jeudi, et les ventes au détail vendredi.

En parallèle, Wall Street "est encouragée par les résultats d'entreprises meilleurs que prévus", assure Sam Stovall. Parmi les secteurs en grande forme selon l'analyste, "les services de communication, les services financiers et les technologies".

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans se tendait à 4,28% contre 4,25% à la clôture jeudi.

Côté entreprises, l'équipementier sportif Under Armour (-17,34% à 5,49 dollars) vivait mal la publication de résultats inférieurs aux attentes, notamment un bénéfice net par action, donnée de référence pour les marchés, de 2 cents là où les analystes tablaient sur 3 cents.

La plateforme de réservation de voyages Expedia (+5,13% à 197,23 dollars) était recherchée après avoir revu à la hausse ses prévisions pour l'année fiscale complète. Au deuxième trimestre, elle a aussi dépassé les attentes avec un bénéfice net par action de 4,24 dollars.

Le réseau social Pinterest (-10,37% à 35,11 dollars) dévissait en raison d'un bénéfice net par action inférieur aux attentes au deuxième trimestre. D'avril à juin, l'entreprise a toutefois battu les anticipations de chiffre d'affaires.

L'éditeur américain de jeux vidéo Take-Two Interactive, maison mère du développeur de Grand Theft Auto, lâchait 1,03% à 224,16 dollars malgré un chiffre d'affaires de 1,42 milliard de dollars, supérieur aux attentes pour le premier trimestre de son exercice décalé.

