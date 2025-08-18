Wall Street cherche une direction à suivre

Le
18 Aoû. 2025 à 13h37 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 aôut 2025

AFP
TIMOTHY A. CLARY
La Bourse de New York évolue sans grand mouvement lundi, à l'entame d'une semaine marquée par l'absence de données économiques d'ampleur mais avec la publication de résultats de plusieurs grands distributeurs.

Vers 13H50 GMT, le Dow Jones reculait de 0,01%, l'indice Nasdaq de 0,11% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,05%.

"Aujourd'hui, il manque un catalyseur susceptible de nous faire aller dans un sens ou dans un autre", résume auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management. "Nous avons un marché qui a connu une hausse pendant deux semaines, les petites capitalisations ont très bien performé", rappelle l'analyste.

Désormais, les regards sont principalement tournés vers les résultats de certains grands distributeurs, dont Home Depot mardi et Walmart jeudi.

"Dans le contexte commercial actuel, cela va probablement être révélateur, nous découvrirons comment ils atténuent les droits de douane et à quoi ressemblent leurs marges", souligne Art Hogan.

En mai, le patron de Walmart avait prévenu que les consommateurs verraient les prix dans les rayons augmenter en raison des surtaxes américaines.

Le président américain Donald Trump a signé au début du mois un décret rendant effectif, depuis le 7 août, les droits de douane supplémentaires imposés aux produits des 90 principaux partenaires commerciaux des États-Unis.

Ces surtaxes s'établissent désormais entre le seuil minimal de 10%, sur la majorité des produits entrant aux États-Unis, et 50%.

Lundi, "l'activité est quelque peu morose" sur la place américaine aussi en raison "du spectre du discours du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, vendredi au symposium de Jackson Hole", assure Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Très critiqué par l'administration Trump, le patron de la Fed devrait s'exprimer devant un parterre de banquiers centraux alors que les attentes quant à une baisse des taux en septembre sont très fortes.

Les investisseurs américains gardent aussi un oeil sur la rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Donald Trump à Washington.

Plusieurs dirigeants européens seront présents dans la capitale américaine pour appuyer la position de Kiev, sommé par le président américain d'accepter des concessions après son sommet avec Vladimir Poutine vendredi en Alaska, qui n'a pas permis d'arrêter les combats en Ukraine.

Sur le marché obligataire, vers 13H50 GMT, le rendement des emprunts d’État américains à dix ans était stable par rapport à la clôture vendredi à 4,32%.

Côté entreprises, le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk (+5,29% à 54,57 dollars) prenait de la vitesse après l'approbation par l'Agence américaine des produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) de l'utilisation de son médicament anti-obésité Wegovy pour traiter une maladie du foie.

Le réseau de clubs privés Soho House, prisé des célébrités, s'envolait de plus de 15% après qu'un groupe d'investisseur mené par MCR Hotels a dévoilé son intention de retirer de la cotation l'entreprise pour environ 2,7 milliards de dollars. Soho House avait fait son entrée à la Bourse de New York à l'été 2021.

Le gestionnaire de logiciels Dayforce (+25,86% à 66,55 dollars) décollait après des informations de presse assurant que la société d'investissement Thoma Bravo pourrait racheter l'entreprise. Selon l'agence financière Blommberg, l'annonce pourrait être faite dans les prochaines semaines.

