Wall Street clôture en baisse, peine à trouver un élan

Des opérateurs du New York Stock Exchange

La Bourse de New York a clôturé en baisse lundi, crispée face à la hausse des prix du pétrole et des taux d'intérêt, et dans l'attente d'indicateurs sur l'inflation américaine en fin de semaine.

Le Dow Jones a abandonné 0,94%, l'indice Nasdaq 1,18% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,96%.

"Le début de la semaine est marqué par une certaine aversion au risque, les actions étant soumises à la pression de deux forces en présence", à savoir or noir et rendements obligataires, a commenté Angelo Kourkafas, analyste d'Edward Jones.

Le marché obligataire a encore réagi lundi au très bon rapport sur l'emploi américain publié vendredi.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans a dépassé le cap symbolique des 4%, atteignant 4,02% contre 3,96% vendredi en clôture. A deux ans, il s'est établi à 3,98%, après 3,92%.

Le rapport sur l'emploi "atténue les inquiétudes concernant l'état du marché du travail et démontre que l'économie américaine reste sur la voie d'un atterrissage en douceur", a noté M. Jones.

"Mais, d'un autre côté, cela implique qu'il n'y a pas d'urgence pour que la banque centrale américaine (Fed) abaisse son taux d’un demi-point de pourcentage à l'avenir", a-t-il poursuivi.

"Cela suscite des inquiétudes quant à l'inflation", a avancé Jack Ablin, analyste de Cresset Capital Management.

La hausse des prix du pétrole, engendrée par les craintes d'un embrasement du conflit au Moyen-Orient, a également inquiété la place américaine.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a encore grimpé lundi, prenant 3,69% et clôturant à 80,93 dollars, au plus haut depuis fin août, tandis que son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) avec échéance en novembre, a gagné 3,71%, à 77,14 dollars.

Les investisseurs ont désormais en ligne de mire la publication aux Etats-Unis d'indicateurs sur l'inflation, dont l'indice CPI des prix à la consommation jeudi et l'indice PPI des prix à la production vendredi, ainsi que le compte-rendu de la réunion de la Fed mercredi.

Cette semaine marque aussi le début de la saison des résultats, avec notamment le géant agroalimentaire PespiCo mardi et la compagnie aérienne Delta Air Lines jeudi. Des institutions financières dont JPMorgan Chase ou Wells Fargo suivront le pas vendredi.

A la cote, conséquence des tensions au Moyen-Orient, ExxonMobil (+0,43%), Chevron (+0,25%), ConocoPhillips (+0,16%) ou encore EOG Resources (+0,84%) ont une nouvelle fois terminé dans le vert.

Les actions du fabricant de groupes électrogènes de secours Generac ont bondi (+8,52%) après que l'ouragan Milton a été élevé lundi au plus haut de l’échelle, en catégorie 5, par le Centre américain des ouragans (NGC).

Milton doit se rapprocher d'ici mercredi de la Floride après son passage lundi près de la péninsule du Yucatan, au Mexique.

Le titre du groupe de médias de Donald Trump, Trump Media and Technology Group (TMTG), a brillé (+11,45%) au lendemain du meeting de l’ex-président à Butler (Pennsylvanie), où il avait réchappé de peu à une tentative d'assassinat le 13 juillet.

Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, propriétaire de X, Tesla, ou encore SpaceX, était présent pour renouveler son soutien au milliardaire républicain.

Le fabricant de chaussures Deckers Outdoor, qui commercialise notamment les bottes Ugg et les chaussures de course Hoka, a perdu du terrain (-4,78%) après une note défavorable de Seaport Research.

Les capitalisations géantes du Nasdaq ont pour la plupart évolué dans le rouge, dont Apple (-2,25%), Adobe (-3,93%), Amazon (-3,06%) Telsa (-3,70%) ou encore Intel (-0,93%). Le géant des semi-conducteurs Nvidia a de son côté progressé (+2,24%).