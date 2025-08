Wall Street clôture en berne, minée par l'emploi américain

Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 juillet 2025

La Bourse de New York a terminé en berne vendredi, particulièrement déçue des derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, dans un contexte d'officialisation des nouveaux droits de douane imposés par Washington à ses partenaires commerciaux.

Le Dow Jones a perdu 1,23%, l'indice Nasdaq a chuté de 2,24% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 1,60%.

"Les investisseurs commencent à s'inquiéter du fait que l'économie (américaine) s'affaiblit plus rapidement qu'on ne le pensait", commente auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

En cause: la santé du marché de l'emploi américain s'est dégradée en juillet, avec un taux de chômage en progression à 4,2%, contre 4,1% en juin.

Les créations d'emplois se sont, elles, établies à 73.000 le mois précédent, et celles du mois de mai et juin ont été fortement révisées à la baisse, à des niveaux plus vus depuis la pandémie de Covid-19.

"À mon avis, les chiffres de l'emploi d'aujourd'hui ont été TRUQUES pour donner une mauvaise image des Républicains et de MOI-MEME", s'est plaint Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Selon Patrick O'Hare, de Briefing.com, "le marché pense que la Fed (banque centrale américaine, ndlr) devra baisser ses taux" lors de sa prochaine réunion en septembre.

Dans ce contexte, les taux obligataires ont dégringolé. Le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans se détendait fortement à 4,21%, contre 4,37% à la clôture jeudi. Le deux ans, plus sensible à la conjoncture monétaire, chutait à 3,68%, contre 3,95%

"Les événements se succèdent et ils provoquent une correction rapide" du marché, souligne M. Stovall.

En parallèle, Donald Trump a en effet signé jeudi soir le décret d'application de ses droits de douane en accordant un répit de quelques jours. Ces derniers doivent désormais entrer en vigueur le 7 août.

L'Union européenne (UE), le Japon ou la Corée du Sud voient ainsi leurs produits taxés à hauteur de 15%, et le Royaume-Uni de 10%. Le taux monte à 30% pour l'Afrique du Sud et à 39% pour la Suisse.

Ottawa, l'une des cibles privilégiées de Donald Trump, voit les droits de douane des produits canadiens, non couverts par un accord préexistant, augmenter à 35%.

Le Mexique a décroché un sursis de 90 jours tandis que la Chine négocie toujours avec Washington, avant la fin de la trêve courant jusqu'au 12 août pour ses produits.

"La tempête commerciale n'est pas terminée et d'autres défis nous attendent", commente Sam Stovall.

Cette salve de nouvelles a failli éclipser les résultats trimestriels de deux géants technologiques, Apple et Amazon.

La firme à la pomme a reculé de 2,50% à 202,38 dollars malgré des résultats nettement supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre de son exercice comptable décalé, dopés par l'iPhone.

Le bénéfice net du groupe s'affiche à 23,4 milliards de dollars (+9% sur un an). Rapporté par action, donnée scrutée par le marché, il atteint 1,57 dollar, contre 1,42 projeté par les analystes, selon un consensus établi par FactSet.

Le géant américain du commerce en ligne Amazon (-8,27% à 214,75 dollars) a particulièrement souffert de prévisions jugées décevantes par le marché malgré un bond de 35% de son bénéfice net au deuxième trimestre, à 18,2 milliards de dollars.

Le réseau social Reddit (+17,32% à 188,41 dollars) a bondi après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes, notamment un bénéfice net par action de 45 cents, là où les analystes tablaient sur 19 cents.

Les groupes pétroliers américains ExxonMobil (-1,84%) et Chevron (-0,24%) ont terminé dans le rouge après avoir subi un recul de leurs résultats au deuxième trimestre dans le sillage du reflux des cours du pétrole et du gaz naturel.

Les deux entreprises sont malgré tout parvenues à dépasser les attentes du marché.