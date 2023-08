Wall Street clôture indécise, après un rebond des prix de gros américains

Des opérateurs du New York Stock Exchange

Les indices de Wall Street ont terminé en ordre dispersé vendredi, indécis après un rebond de l'indice des prix de gros en juillet aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a avancé de 0,30% à 35.281,40 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a cédé 0,68% à 13.644,85 points et le S&P 500 s'est replié de 0,11% à 4.464,05 points.

L'indice des prix de gros a augmenté de 0,3% sur un mois en juillet, alors que les analystes s'attendaient à +0,2% et que les prix avaient été stables le mois d'avant. Ce sont les coûts des services (+0,5%) qui ont tiré la hausse, montrant que l'inflation est encore présente.

"Ces données sur l'inflation ont été plus fortes que prévu et le marché a été pris de court car l'indice CPI d'inflation la veille était ressorti plus faible qu'attendu", a souligné Adam Sarhan de 50 Park Investments.

"La raison pour laquelle c'est important est que la Réserve fédérale (Fed) a assuré que son premier but était de combattre l'inflation. Clairement, on est en train de voir des tensions inflationnistes dans plusieurs secteurs de l'économie ce qui pourrait faire grimper les indices d'inflation", a expliqué l'analyste. Les cours du pétrole sont par exemple à la hausse depuis sept semaines d'affilée ce qui fait grimper le prix de l'essence à la pompe.

Si les paris des investisseurs misent à une écrasante majorité pour un statu quo des taux d'intérêt de la Fed en septembre, les probabilités d'une hausse en novembre ont un peu augmenté vendredi (33%), selon les calculs de CME Group sur les produits à terme.

A la cote, le secteur technologique a conduit la baisse. Les fabricants de semi-conducteurs ont conclu nettement dans le rouge. AMD a rendu 2,41%, Nvidia -3,62%, Micron Technologie -1,64%.

Tesla a lâché 1,10% à 242,65 dollars et Meta a cédé 1,34% à 301,64 dollars, sans doute sans rapport avec le fait que le patron du constructeur de véhicules électriques et de X (ex-Twitter) Elon Musk a annoncé qu'il comptait organiser son combat avec le dirigeant de Facebook Mark Zuckerberg en Italie.