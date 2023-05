Wall Street dans le rouge à l'ouverture, les banques chutent

Le parquet du New York Stock Exchange

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, digérant un nouveau relèvement des taux d'intérêt de la Fed alors que les banques régionales américaines subissaient de nouveau une très forte pression.

L'indice Dow Jones reculait de 0,97%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, cédait 0,58% et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,78% vers 14H20 GMT.

La veille, le Dow Jones avait cédé 0,80% à 33.434 points, le Nasdaq avait reculé de 0,46% à 13.099,75 points et le S&P 500 s'était effrité de 0,70% à 4.098,75 points.

Les titres des banques régionales étaient de nouveau la cible de ventes massives, notamment l'établissement californien PacWest qui chutait de plus de moitié (-52%) pour ne plus valoir que 3,05 dollars.

La banque régionale a publié dans la nuit un communiqué indiquant qu'elle examinait des ventes d'actifs stratégiques.

Elle a assuré ne pas avoir enregistré "de mouvements exceptionnels", après la déconfiture de First Republic Bank, qui a du être rachetée en catastrophe le week-end dernier par JPMorgan.

Western Alliance plongeait de 45,25% et Zions Bancorporation chutait de 15%.

"On n'a pas eu de période de calme après le rachat de First Republic", a relevé Edward Moya, d'Oanda. "La cible s'est déplacée d'une banque vers une autre et le secteur est en difficulté."

"Cette crise bancaire est quelque chose avec lequel nous allons devoir composer jusqu'à la fin de l'année, voire au-delà", a-t-il ajouté. "Il va y avoir plus de banques en situation de stress".

Les grands noms du secteur souffraient aussi: JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America perdaient tous plus de 2% vers 14H15 GMT.

La Fed, s'est attachée pour sa part mercredi "à minimiser" cette crise bancaire, a commenté pour sa part Chris Low de FHNFinancial. "Le système bancaire est sain et résilient", a assuré le communiqué du Comité monétaire de la banque centrale américaine.

"Il est bon que Jerome Powell ait affirmé que la Fed est déterminée à tirer les leçons de la crise mais lui-même comme les autres régulateurs n'ont pas gagné en crédibilité en minimisant les risques", a ajouté l'économiste.

Dans le secteur bancaire toujours, la banque canadienne TD Bank a annoncé renoncer à sa fusion avec le prêteur américain First Horizon pour des questions de régulation. First Horizon fondait de presque 40%.

Outre cette pression renouvelée sur les banques, l'attitude de la Réserve fédérale (Fed) qui se garde l'option de faire une pause sur les taux mais aussi de les relever si l'inflation résiste et en tout cas certainement pas de les abaisser cette année, n'a pas satisfait les marchés.

"La Bourse n'a pas nécessairement bien aimé ce qu'elle a entendu de la part du Comité monétaire et du président Jerome Powell, principalement parce que ça ne va pas dans le sens d'une prochaine baisse des taux", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com.

Ailleurs à la cote, Paramount Global chutait de 22% après avoir annoncé une perte trimestrielle de 1,12 milliard de dollars contre un bénéfice de 433 millions un an avant, malgré une hausse de ses abonnés à son service de streaming. Le groupe a réduit son dividende.

Après la clôture, le géant Apple (-1,22% vers 14H00 GMT) va annoncer ses résultats pour son deuxième trimestre. Les analystes s'attendent à un recul de 4,8% du chiffre d'affaires et de 5,8% du bénéfice. Ce serait le premier recul de ses ventes depuis 2019.

Le spécialiste des semi-conducteurs Qualcomm perdait plus de 6% après avoir annoncé des perspectives décevantes pour le troisième trimestre.