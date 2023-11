Wall Street de peu dans le vert après sa meilleure semaine de l'année

Le parquet du New York Stock Exchange

La Bourse de New York évoluait de peu en territoire positif lundi après avoir connu sa meilleure semaine de l'année.

L'indice Dow Jones avançait de 0,03%, le Nasdaq, à dominante technologique, gagnait 0,24% et l'indice élargi S&P 500 grappillait 0,09% vers 14H55 GMT.

"Les marchés ont connu une solide semaine après que les données sur l'emploi ont montré un refroidissement du marché du travail aux Etats-Unis et que la Fed a semblé en avoir fini avec les taux", a résumé Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

La semaine dernière, le Dow Jones a avancé de 5%, sa meilleure performance hebdomadaire depuis octobre 2022. Le S&P 500 a bondi de 5,8% et le Nasdaq de 6,6%, leur semaine la plus forte depuis un an.

Le ralentissement des créations d'emplois (+150.000 en octobre, moins qu'attendu), annoncé vendredi, a rassuré Wall Street, la confortant dans l'idée que la banque centrale américaine ne va plus relever le coût du crédit.

"Comment le marché va-t-il se comporter après cette meilleure semaine de l'année ?", s'est demandé Patrick O'Hare de Briefing.com. "Pour l'instant, il fait profil bas et se protège, tentant de maintenir sa position tout en cherchant à gagner du terrain pour récupérer les pertes massives qui ont commencé au mois d'août", a ajouté l'analyste.

Peu de données économiques étaient au menu cette semaine tandis que la saison des résultats se rapproche de la conclusion. Sont encore attendus ceux des spécialistes du divertissement Disney (+0,68% à 14H45 GMT), Wynn Resorts (+1,56%), MGM Resorts (+0,37%), Warner Bros Discovery (-0,64%) ainsi que Uber (+0,94%), Lyft (-0,19%) ou Roblox (-2,72%).

Au rang des indicateurs, c'est une semaine calme avec seulement la première estimation de la confiance des consommateurs pour novembre, publiée par l'université de Michigan mercredi.

Cette semaine, le Trésor américain lancera de nouvelles émissions de dettes, dont 40 milliards de bons à dix ans mercredi et 24 milliards de bons à trente ans jeudi.

"Cela fait beaucoup de dette à digérer", a commenté Patrick O'Hare, alors que les taux sur les bons du Trésor à dix ans se tendaient légèrement à 4,62% contre 4,57% vendredi mais restaient loin du sommet en 16 ans atteint fin octobre à 5%.

Jerome Powell, le président de la Fed, interviendra lors d'un débat au FMI jeudi tandis que plusieurs présidents régionaux de la banque centrale doivent prononcer des discours durant la semaine.

Tesla gagnait 0,80% après des informations de presse indiquant que le constructeur de véhicules électriques veut produire une voiture à 25.000 euros à partir d'une usine à Berlin.

Les constructeurs automobiles reculaient de plus 1% comme Ford, et General Motors.

Plusieurs banques régionales perdaient jusqu'à 1%, à l'instar de Comerica et Northern Trust.