Wall Street digère une volée de résultats mitigés

Un opérateur à la Bourse de New York le 18 juillet 2025

La Bourse de New York évolue sur une note contrastée jeudi, accueillant avec prudence la publication d'une nouvelle vague de résultats d'entreprises jugés en demi-teinte, dont ceux de certains géants de la tech.

Vers 14H10 GMT, le Dow Jones reculait de 0,36% tandis que l'indice Nasdaq grappillait 0,09% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,16%.

"Cette saison des résultats est une saison où la barre des attentes est basse" et au regard de celles-ci, "les entreprises s'en sortent encore bien dans un environnement où elles apprennent à atténuer l'impact des droits de douane", juge auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

A la publication des performances financières du premier trimestre au printemps, de nombreuses entreprises avaient suspendu leurs prévisions, citant un contexte "incertain" en raison des multiples annonces douanières du président américain Donald Trump.

Globalement, pour le deuxième trimestre, les résultats sont "meilleurs que prévu" et il s'agit d'un "point positif", estime Art Hogan.

Parmi les plus grosses capitalisations a avoir déjà partagé ses données financière, Alphabet, la maison mère de Google, était recherchée (+0,85% à 192,82 dollars) après avoir vu son chiffre d'affaires au deuxième trimestre bondir de 14% sur un an à plus de 96 milliards de dollars, dont elle a dégagé 28,2 milliards de dollars de bénéfice net au deuxième trimestre.

Cette croissance, largement supérieure aux attentes, est notamment portée par la forte demande en services d'intelligence artificielle (IA).

En revanche, d'autres résultats de poids lourds de Wall Street freinent quelque peu la place américaine jeudi, à l'image de Tesla.

Le spécialiste des véhicules électriques a vu son bénéfice net baisser de 16% au deuxième trimestre, plombé par le repli des ventes de véhicules dans un contexte de concurrence accrue et de conséquences de l'implication de son patron Elon Musk dans la sphère politique américaine.

Tesla pourrait connaître "quelques trimestres difficiles" d'ici fin 2026, du fait de la suppression d'avantages liés à la transition électrique et en attendant le déploiement à grande échelle de la conduite autonome, a aussi prévenu mercredi Elon Musk.

Vers 14H15 GMT, l'action Tesla lâchait 8,45% à 304,45 dollars. Depuis le début de l'année, le titre a perdu près de 20%.

Cette semaine, les investisseurs sont d'autant plus focalisés sur les résultats d'entreprise que "le calendrier des données économiques est léger", note Art Hogan.

Publiées avant l'ouverture de Wall Street, les inscriptions au chômage se sont établies à 217.000 la semaine passée, en baisse pour la sixième période d'affilée et en deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 227.000 demandes.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt à dix ans se tendait, à 4,41% contre 4,38% à la clôture mercredi.

Ailleurs à la cote, la compagnie American Airlines (-8,36% à 11,62 dollars) souffrait de l'abaissement de ses prévisions pour le troisième trimestre. Désormais, le groupe anticipe une perte nette par action hors éléments exceptionnels comprise entre 10 et 60 cents (contre auparavant un bénéfice de 3 cents).

Pour le deuxième trimestre, la société a cependant fait mieux qu'attendu, avec un bénéfice net par action de 95 cents alors que les analystes tablaient sur 78 cents.

Le groupe informatique américain IBM (-9,02% à 256,58 dollars) était boudée, malgré des résultats supérieurs aux attentes.

L'entreprise a engrangé au deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 16,98 milliards de dollars ce qui lui a permis de générer un bénéfice net par action de 2,80 dollars.