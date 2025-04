Wall Street dispersée, entre résultats d'entreprises mitigés et incertitudes commerciales

Un opérateur à la Bourse de New York, le 23 avril 2025.

La Bourse de New York évoluait sans direction claire jeudi, après deux séances à la hausse, digérant une nouvelle salve de résultats d'entreprises et surveillant les derniers développements du bras de fer commercial entre Pékin et Washington.

Vers 14H5 GMT, le Dow Jones était proche de l'équilibre (-0,04%), l'indice Nasdaq progressait de 1,24% et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,66%.

"Nous entrons dans ce que j'appelle la +vraie+ saison des résultats", commente auprès de l'AFP Kim Forrest, de Bokeh Capital Partners. "Et ces résultats sont mitigés", résume-t-elle.

Le géant de l'informatique IBM (-8,23%) pâtissait par exemple de performances jugées décevantes, tandis que le spécialiste des semiconducteurs Texas Instruments (+5,27%) profitait de résultats meilleurs qu'attendu.

"Ces deux derniers jours, le marché s'est envolé suite à l'annonce d'une éventuelle révision des droits de douane", mais la place américaine se concentre pour le moment "sur les performances des entreprises", explique Mme. Forrest.

A la cote, le géant américain des snacks et des boissons PepsiCo reculait de 1,66% après avoir abaissé jeudi ses prévisions pour l'ensemble de l'année, du fait de la "volatilité et d'incertitudes" causées par la guerre commerciale et par une consommation "modérée" dans certains marchés.

Le laboratoire américain Merck était boudé (-2,04%), à cause de la révision de ses prévisions de marge et de bénéfice, qui devraient être touchés par les nouveaux droits de douane.

La compagnie aérienne American Airlines grappillait 0,38% malgré une perte nette plus creusée qu'attendu au premier trimestre et a annulé ses prévisions pour l'année face aux incertitudes économiques.

Le groupe américain Procter and Gamble était en perte de vitesse (-4,74%). L'entreprise a enregistré sur les trois premiers mois de l'année un tassement de ses ventes et revu à la baisse ses objectifs annuels, évoquant un contexte "volatil".

Le fabricant américain de jouets Hasbro s'envolait (+14,09%) grâce à des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre.

Si les résultats d'entreprises accaparent l'attention des investisseurs jeudi matin, Kim Forrest précise que les acteurs du marché continuent de surveiller les évolutions dans la guerre commerciale lancée par Donald Trump.

Dernier développement en date, la Chine a fermement réfuté jeudi l'existence de négociations avec Washington, après des propos du président américain Donald Trump ayant suggéré l'éventualité d'un accord entre les deux puissances engagées dans un bras de fer commercial.

La guerre commerciale déclenchée par Donald Trump a débouché sur 145% de droits de douane additionnels sur les produits chinois entrant aux Etats-Unis, et 125% décidés en représailles par Pékin sur les marchandises en provenance des Etats-Unis.

"Il va y avoir de l'incertitude, ce qui pourrait peut-être inciter l'administration (...) à conclure certains de ces accords", estime Kim Forrest.

Côté indicateurs, les demandes hebdomadaires d'allocation chômage sont ressorties conformes aux attentes des économistes.

Ces données sont "pour l'instant cohérentes avec un marché du travail suffisamment stable pour permettre à la Réserve fédérale (Fed) de maintenir sa politique tout en surveillant l'évolution de l'inflation", détaille dans une note Nancy Vanden Houten, économiste chez Oxford Economics.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans se détendait à 4,33%, contre 4,39% mercredi en clôture.