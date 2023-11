Wall Street, en hausse, célèbre une inflation plus faible aux Etats-Unis

La Bourse de New York a célébré mardi avec un bond de ses indices le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis qui semble effacer la perspective d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones a gagné 1,43% à 34.827,70 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a bondi de 2,37% à 14.094,38 points pour sa meilleure séance depuis février, tandis que le S&P 500 a gagné 1,91% à 4.495,70 points.

L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis (CPI) a ralenti en octobre à 3,2% sur un an, contre 3,7% en septembre, et 3,3% prévu par les analystes. Sur un mois, les prix n'ont pas bougé.

"Le marché a adoré le chiffre de l'inflation. Ce n'était pourtant pas tellement mieux que les prévisions mais c'est juste ce que le marché voulait entendre", a commenté Steve Sosnick d'Interactive Brokers.

Le marché "a effacé la probabilité d'une prochaine hausse des taux et il y a une chance désormais d'une diminution des taux dès juin et juillet" 2024, a-t-il ajouté.

"L'inflation reste bien supérieure à l'objectif mais elle évolue dans la bonne direction", a commenté pour sa part Rubeela Farooqi, économiste en chef de HFE.

"C'est plus qu'un atterrissage en douceur, c'est un très doux atterrissage en douceur", a ironisé Austan Goosbee, président de la Fed de Chicago.

Le spectre de la possibilité d'une ultime hausse des taux s'évaporant aux yeux du marché, le dollar dégringolait de 1,72% face à la devise européenne passant le seuil de 1,08 dollar pour un euro.

Autre nouvelle favorable du côté de la politique budgétaire, le nouveau président de la Chambre des représentants Mike Johnson a indiqué mardi qu'une résolution temporaire évitant une fermeture des services fédéraux ("shutdown") pourrait être votée à la Chambre dès mardi.

Au rang des valeurs, la totalité des onze secteurs du S&P ont conclu haut dans le vert, en commençant par le secteur immobilier (+5,32%), celui qui a le plus souffert de la montée des taux d'intérêt depuis dix-huit mois.

Les banques ont profité de l'élan, Bank of America gagnant plus de 5% tandis que Citigroup et Wells Fargo ont engrangé plus de 3%.

L'enseigne de magasins de bricolage Home Depot a bondi de 5,46% alors que le groupe a annoncé des ventes et des bénéfices en recul mais meilleurs que prévu.

Les constructeurs de véhicules électriques ont eu le vent en poupe, notamment Tesla qui a grimpé de 6,12% à 237,41 dollars, mais aussi ses plus petits concurrents comme Rivian (+4,39%) ou Lucid (+5,04%).

L'action du fabricant de cartes graphiques et micro-processeurs Nvidia, très prisé par le secteur de l'intelligence artificielle, s'est encore rapprochée des 500 dollars, gagnant 2,13% à 496,56 dollars.