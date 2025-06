Wall Street en hausse malgré la poursuite du conflit armé Israël-Iran

Deux opérateurs à la Bourse de New York le 13 juin 2025.

La Bourse de New York a terminé dans le vert lundi, en dépit de la persistance des affrontements entre Israël et l'Iran, les investisseurs se montrant rassurés par l'absence d'élargissement du conflit au reste du Moyen-Orient.

Le Dow Jones a gagné 0,75%, l'indice Nasdaq a pris 1,52% et l'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,94%.

"La force principale" qui a guidé les acteurs de marché "est simplement le sentiment que le conflit entre Israël et l'Iran est relativement contenu jusqu'à présent", estime Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"Le marché est donc conscient que le conflit pourrait encore s'aggraver", mais pour le moment, il a évolué "autour de l'idée que la situation n'a pas été pire que ce que l'on craignait", ajoute l'analyste.

Israël a bombardé lundi le bâtiment de la télévision d'Etat iranienne, qui a brièvement interrompu sa retransmission depuis Téhéran où des explosions ont retenti dans plusieurs secteurs, au 4e jour d'un conflit inédit entre les deux pays ennemis.

L'Iran a pour sa part tiré lundi matin des missiles sur plusieurs grandes villes d'Israël.

"Il y a eu un certain soulagement de voir qu'il n'y a pas eu d'attaques vraiment significatives contre les installations de production de pétrole de l'Iran", souligne Patrick O'Hare.

Les échanges commerciaux de pétrole n'ont pas non plus été perturbés et "les prix de l'énergie se sont donc repliés à la suite de cette prise de conscience" ce qui a aidé à pousser Wall Street dans une direction positive, relève l'analyste.

Cette actualité géopolitique va être "juxtaposée à de nombreuses décisions des banques centrales cette semaine, y compris la décision du comité monétaire de la Réserve fédérale américaine (FOMC) mercredi", prévient Patrick O'Hare.

Les acteurs de la finance sont presque unanimes: la banque centrale américaine va opter pour le statu quo pour la quatrième fois d'affilée, en maintenant ses taux dans une fourchette comprise entre 4,25% et 4,50%.

Le marché "sera très attentif au résumé des projections économiques", anticipe M. O'Hare.

Ce document, qui sera publié aussi mercredi par la Fed, contient des prévisions économiques et une estimation du nombre de baisses de taux qui pourraient intervenir d'ici la fin de l'année.

En attendant, les investisseurs scruteront mardi les chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis pour le mois de mai, "un élément important qui permettra au marché de valider (ou non) son opinion selon laquelle le consommateur tient toujours raisonnablement bien le coup, malgré tout ce qui se passe autour de lui" au niveau économique, pour Patrick O'Hare.

Sur le marché obligataire, vers 13H50 GMT, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans se tendait à 4,45%, contre 4,40% à la clôture vendredi.

Au tableau des valeurs, Meta a été recherché (+2,67% à 700,54 dollars) après avoir annoncé l'introduction prochaine de nouveaux espaces publicitaires sur WhatsApp, un tournant important pour la messagerie qui avait jusqu'ici largement échappé à la publicité.

Le géant américain des casinos MGM a bondi (+8,10% à 34,30 dollars) après avoir amélioré les prévisions annuelles de BetMGM, co-entreprise de paris qu'il détient avec le groupe britannique Entain, grâce à "une forte croissance du chiffre d'affaires dans les jeux et sports en ligne".

Le géant de la sidérurgie U.S. Steel a grimpé de 5,10% à 54,85 dollars, après que le président américain Donald Trump a signé vendredi un décret portant sur son acquisition par Nippon Steel, la conditionnant au respect d'un "accord de sécurité nationale".