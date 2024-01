Wall Street en ordre dispersé après de nouvelles données sur l'inflation

La Bourse de New York évolue en ordre dispersé autour de l'équilibre vendredi, marquant le pas après plusieurs records et digérant à la fois des perspectives décevantes dans le secteur des semi-conducteurs et des nouvelles de l'inflation et de la consommation aux Etats-Unis.

Vers 15H00 GMT, l'indice Dow Jones avançait de 0,07%, le Nasdaq, plombé par Intel (-12%), glissait de 0,25%. Le S&P 500 cédait de 0,07%.

La veille, le Dow Jones s'était apprécié de 0,64% à 38.049,13 points, le Nasdaq est monté de 0,18% à 15.510,50 points et l'indice élargi S&P 500 a engrangé 0,53% à 4.894,16 points. Ce dernier a signé jeudi son cinquième record d'affilée en clôture.

Même le Nasdaq est parvenu à finir dans le vert, malgré le plongeon de Tesla (-12,13%), qui a perdu quelque 80 milliards de dollars de valorisation sur la séance.

Vendredi, c'était autour du géant des micro-processeurs Intel de s'écrouler de cette ampleur après avoir signalé des prévisions inférieures aux attentes pour le trimestre en cours. Intel a dit qu'il s'attendait désormais à des ventes de 12,2 milliards à 13,2 milliards de dollars, bien en dessous des 14,2 milliards attendus par les analystes.

Cet avertissement faisait aussi chuter les titres du secteur comme AMD (-2,23%), Nvidia (-1,29%), Broadcom (-1,72%), Micron Technology (-1,89%) et Qualcomm (-1,76%).

Peu avant l'ouverture du marché, le département du Commerce a publié les chiffres de l'inflation, mesuré par l'indice PCE, l'outil favori de la Réserve fédérale (Fed) pour jauger l'évolution des prix.

La hausse des prix est restée à 2,6% en décembre sur un an. Sur un mois cependant, elle est repartie à la hausse, les prix augmentant de 0,2% par rapport à novembre, comme attendu, tandis qu'ils avaient reculé de 0,1% entre octobre et novembre.

Mais hors alimentation et énergie, l'inflation dite "sous-jacente" est elle tombée à 2,9%, son plus bas niveau depuis près de trois ans.

Par ailleurs, les revenus des ménages ont augmenté un peu moins vite en décembre qu'en novembre, à 0,3% contre 0,4%.

Mais leurs dépenses ont elles grimpé plus vite, portées par les achats des fêtes de fin d'année, à 0,7% contre 0,4%.

"Ce rapport montre une croissance régulière des revenus et de solides dépenses, ainsi qu'une mesure d'inflation préférée de la Fed qui tombe en dessous de 3%", a commenté Robert Frick, économiste pour Navy Federal Credit Union.

"Tout cela constitue des ingrédients en faveur de futures baisses de taux même si sur un mois l'inflation a rebondi", a ajouté l'analyste.

Les taux obligataires se tendaient légèrement à 4,16% pour celui à dix ans, contre 4,11% la veille.

Ailleurs à la cote, Salesforce, le groupe de logiciels de relations clients qui fait partie du Dow Jones, grappillait 0,56% alors que la compagnie s'apprêterait à supprimer 700 emplois, selon le Wall Street Journal, soit 1% de ses effectifs mondiaux.

Se faisant l'écho de l'allant du consommateur, le groupe American Express s'envolait de 8%. La compagnie de cartes de crédit a affiché une bond de 27% de son bénéfice trimestriel par action, moins rapide que les deux précédents trimestres mais elle prévoit une hausse de son chiffre d'affaires de 9% à 11% en 2024, dans la fourchette haute des projections des analystes.

Son concurrent Visa chutait de 2,20% malgré des résultats en hausse mais le groupe a signalé un ralentissement de la croissance des transactions de paiements en janvier.

Le fabricant de dentifrices et produits d'hygiène et ménagers Colgate-Palmolive avait le sourire (+2,08%) après des performances financières supérieures aux attentes du marché au quatrième trimestre, anticipant le maintien de cette "dynamique de croissance" en 2024 et au-delà.

Concernant l'exercice en cours, le groupe prévoit une croissance nette des ventes entre 1% et 4% et du bénéfice net par action à données comparables entre 5 et 9%.

Le groupe revendique une part de marché mondial de 41,1% dans le dentifrice et de 31,5% dans les brosses à dents.