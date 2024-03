Wall Street en ordre dispersé en début de séance

Un opérateur du New York Stock Exchange

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé mardi alors que la banque centrale américaine (Fed) a commencé une réunion monétaire de deux jours qui ne devrait pas encore déboucher sur une baisse des taux.

L'indice Dow Jones avançait de 0,022% mais le Nasdaq, à dominante technologique, cédait 0,59% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,18%, vers 14H05 GMT.

La veille, les indices newyorkais avaient terminé en nette hausse dopés par la technologie. Entre des annonces de produits de la part de la vedette de l'intelligence artificielle Nvidia et des projets d'accords entre Apple et Google sur l'IA et les mobiles, les titres de la technologie avaient fait grimper le Nasdaq de 0,82% à 16.103,45 points.

Le Dow Jones avait pris 0,20% à 38.790,43 points et l'indice S&P 500 avait gagné 0,63% à 5.149,42 points.

Mais mardi, tous les yeux étaient surtout braqués sur la Réserve fédérale américaine qui rendra une décision mercredi en milieu de journée.

Si une baisse des taux est exclue par les marchés, du fait de la résistance de l'inflation, les investisseurs sont à la recherche d'indices sur le calendrier d'un assouplissement monétaire attendu cette année.

Jerome Powell, le président de la Fed, donnera une conférence de presse à 18H30 GMT mercredi.

Le Comité monétaire (FOMC) publiera aussi de nouvelles prévisions économiques, dont ses estimations de l'évolution des taux au jour le jour.

"On ne s'attend pas à une baisse immédiate des taux mais le FOMC va offrir des indications sur la suite du programme", a résumé Chris Low, de FHN Financial.

Ailleurs dans le monde, la Banque du Japon (BoJ) a créé l'événement en relevant pour la première fois en 17 ans, son taux directeur.

Ce taux d'intérêt de court terme s'inscrit désormais entre 0% et 0,1%, contre une fourchette de -0,1% à 0% précédemment, un abandon très prudent de la politique monétaire négative appliquée par le Japon depuis 2016.

La décision ayant été largement anticipée, le yen fléchissait malgré tout par rapport au dollar perdant 1% à 150,65 yens pour un dollar.

Du côté des valeurs, le concepteur de puces pour l'IA, Nvidia, cédait 3% vers 14H00 GMT, après avoir gagné 4% la veille à la suite de l'annonce d'une super puce GPU (Graphics Processing Unit).

Nvidia a annoncé lundi d'autres innovations, notamment le projet Gr00t, qualifié de "premier modèle au monde de fondation humaine".

Des robots équipés de Gr00t seront conçus pour comprendre ce que disent les gens et pour imiter leurs mouvements, pour apprendre de leur propre expérience sur la façon d'interagir avec le monde, a expliqué Nvidia.

Le fabricant de serveurs et de solutions de stockage Super Micro Computer (SMCI), entré au sein du prestigieux indices S&P 500 depuis deux séances, chutait de plus de 12%.

Du côté des cryptomonnaies, la plateforme d'échanges Coinbase décrochait de presque 8% dans le sillage d'une dégringolade du bitcoin, qui perdait plus de 6% à 63.126 dollars.

Sur le marché obligataire, les taux se détendaient légèrement: celui à dix ans passait à 4,31% contre 4,32% la veille, celui à deux ans se repliait à 4,69% contre 4,73%.