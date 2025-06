Wall Street fait fi des inquiétudes commerciales

Des opérateurs à la Bourse de New York le 2 juin 2025

La Bourse de New York a terminé en hausse mardi, mettant de côté ses inquiétudes quant à la guerre commerciale lancée par Trump, et profitant de premières données sur l'emploi aux Etats-Unis jugées rassurantes.

Le Dow Jones a avancé de 0,51%, l'indice Nasdaq a pris 0,81% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,58%.

"Parfois, les émotions prennent le dessus. Et (alors) la logique s'efface" sur le marché boursier, assure auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

En l'occurrence, "les investisseurs ont le sentiment que le marché peut aller plus haut" et "s'attendent à ce qu'un accord commercial soit conclu" entre la Chine et les Etats-Unis malgré le regain de tensions des derniers jours, estime l'analyste.

La Maison Blanche a indiqué lundi que les présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping se parleraient "probablement" cette semaine, des propos que Pékin n'a toutefois pas corroborés, dans un contexte de tensions commerciales plus vives que jamais.

Le président américain, qui a fait prendre aux Etats-Unis un virage résolument protectionniste depuis son retour au pouvoir en janvier, avait suscité vendredi un nouvel accès de tension avec Pékin, en accusant la Chine de ne pas respecter les termes de la trêve commerciale négociée le 12 mai entre les deux pays à Genève.

Les Etats-Unis et la Chine étaient parvenus à un accord afin de suspendre temporairement une folle surenchère qui avait porté les droits de douane sur les produits américains à 125% et ceux appliqués aux produits chinois à 145%.

L'absence de baisse importante des principaux indices de Wall Street montre qu'il "est très clair que le marché accorde à Trump et à l'économie le bénéfice du doute", estime Adam Sarhan.

Par ailleurs, "les investisseurs ne prêtent pas attention aux perspectives économiques négatives de l'OCDE et choisissent de se concentrer sur le rapport JOLTS de ce matin, plus fort que prévu, pour le mois d'avril", écrit dans une note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Ce rapport du ministère américain du Travail a mis en évidence une hausse surprise des offres d'emplois en avril, qui ont été plus nombreuses qu'au mois précédent.

D'autres données sur l'emploi aux Etats-Unis sont attendues tout au long de la semaine, dont les inscriptions au chômage jeudi, puis le taux de chômage vendredi.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans était quasi stable par rapport à la veille, à 4,45%.

Au tableau des valeurs, le géant des semiconducteurs Nvidia (+2,80% à 141,22 dollars) a profité de l'enthousiasme général et a repris la place de première capitalisation mondiale à Microsoft (+0,22% à 462,97 dollars).

La chaîne de magasins d'articles à bas prix Dollar General s'est envolée (+15,85% à 112,57 dollars), portée par des résultats supérieurs aux attentes, et à des prévisions annuelles revues à la hausse.

L'application de rencontres Bumble a reculé de 6,45% à 5,37 dollars en raison d'un abaissement de la recommandation d'achat des analystes de JPMorgan, qui soulignent que l'entreprise peine à résister à ses concurrents.

Le laboratoire allemand BioNTech (+2,25% à 115,64 dollars) a de nouveau profité de son accord avec le laboratoire américain Bristol Myers Squibb (BMS) pour développer conjointement un nouvel anticorps pour le traitement du cancer.