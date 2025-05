Wall Street fait une pause après l'engouement autour de l'accalmie commerciale

Un opérateur à la Bourse de New York, le 12 mai 2025.

La Bourse de New York a terminé sans direction claire mercredi, reprenant son souffle après l'enthousiasme dû à la détente commerciale entre Washington et Pékin et en l'absence de nouveau catalyseur.

Le Dow Jones a perdu 0,21%, l'indice Nasdaq a progressé de 0,72% et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,10%.

La place américaine a connu "une journée calme après l'envolée de la veille", commente auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

Lundi et mardi, les investisseurs se sont montrés particulièrement enthousiastes face à la pause de 90 jours décidée par la Chine et les États-Unis sur l'essentiel des lourdes surtaxes douanières qu'ils s'imposent, une trêve dans leur éprouvante guerre commerciale, qui a bouleversé les chaînes d'approvisionnement et les marchés mondiaux.

Mais "sans nouvelles macroéconomiques" ou "sur le plan commercial", les acteurs du marché ont décidé mercredi de "faire une pause" dans l'attente d'un nouveau catalyseur, explique M. Cardillo.

Selon l'analyste, ce catalyseur pourrait prendre la forme des ventes au détail, un élément "clé" publié jeudi, et qui procurera au marché des informations sur la consommation des ménages américains.

Wall Street attend également le même jour l'indice de prix à la production (PPI), puis, à la fin du mois, l'indice PCE - jauge d'inflation privilégiée par la banque centrale américaine (Fed).

Le PPI "pourrait fournir des détails essentiels concernant l'impact des droits de douane sur les pressions exercées sur les coûts", indique dans une note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt des emprunts d'Etat américains à dix ans s'est tendu à 4,53%, contre 4,47% la veille en clôture.

Ailleurs, au tableau des valeurs, "les gains du jour sont tirés par l'indice Nasdaq", à forte coloration technologique, écrit M. Torres.

Plus particulièrement, les géants du secteur des semiconducteurs Nvidia et Advanced Micro Devices (AMD) ont respectivement gagné 4,16% et 4,68% après avoir décroché d'importants contrats auprès de l'Arabie saoudite.

Donald Trump s'est rapproché de Ryad mardi, signant un "partenariat économique stratégique", avec un montant des investissements saoudiens aux États-Unis qui s'élèverait à 600 milliards de dollars selon l'exécutif américain.

AMD profitait également de l'annonce d'un programme de rachats d'actions à hauteur de 6 milliards de dollars.

Boeing a été recherché (+0,65%) et a même touché un plus haut en séance depuis février 2024 après l'annonce de la commande de la compagnie aérienne Qatar Airways, portant sur 210 avions pour une valeur de 96 milliards de dollars à Boeing.

C'est un signal fort sur le plan commercial pour l'avionneur américain, qui se redresse progressivement après plusieurs années difficiles, même s'il peine à accélérer production et livraisons.

La marque d'habillement American Eagle Outfitters a plongé de 6,45% après avoir suspendu ses prévisions 2025 en raison de "l'incertitude macroéconomique".

La plateforme de courtage eToro a décollé de 28,85% à 67,94 dollars pour son premier jour de cotation à Wall Street.

L'entreprise israélienne, désormais valorisée plus de 5 milliards de dollars, a vu "la lumière au bout du tunnel après la correction des marchés" ce qui l'a poussée à effectuer son introduction en Bourse, a justifié son patron auprès de la chaîne de télévision américaine CNBC.

Le réseau social Reddit s'est envolé (+11,11%), profitant d'un regain d'intérêt de la part des investisseurs.