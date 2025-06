Wall Street finit en baisse sous le poids de prises de bénéfices

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 30 mai 2025

La Bourse de New York a terminé en baisse mercredi lestée par des prises de bénéfices après la publication d'une inflation américaine sous contrôle et un accord commercial de principe entre les Etats-Unis et la Chine.

Le Dow Jones a fini à l'équilibre (-0,00%), tandis que l'indice Nasdaq a reculé de 0,27% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,50%.

"Nous avons traversé une journée en montagnes russes aujourd'hui", résume auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

"Le marché capitalise sur les nouvelles" de la journée, expliquent pour leur part les analystes de Briefing.com.

Mercredi, en début de séance, "le marché a connu une belle progression grâce à des chiffres d'inflation moins élevés que prévu", observe M. Stovall.

Le mois dernier, les prix à la consommation ont progressé de 2,4% sur un an aux États-Unis, contre 2,3% en avril, selon l'indice CPI, soit une hausse conforme aux attentes. Toutefois, plusieurs données se sont présentées mieux qu'anticipé.

D'un mois sur l'autre, l'indice CPI a ralenti à 0,1% en mai (contre 0,2% en avril), tiré vers le bas par le recul des prix de l'énergie. Hors prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, cet indice évolue au même rythme (2,8% sur un an) depuis mars, alors que les analystes tablaient sur une légère accélération à 2,9% sur un an en mai.

Sur le marché obligataire, vers 20Hl5 GMT, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans se détendait nettement à 4,41%, contre 4,47% mardi en clôture.

Les investisseurs ont également digéré les avancées sur le plan commercial entre la Chine et les Etats-Unis.

Les deux puissances ont annoncé dans la nuit de mardi à mercredi s'être mis d'accord sur un "cadre général" pour lisser leurs différends commerciaux.

Le président américain Donald Trump s'est félicité mercredi de ces négociations qui devrait, assure-t-il, permettre la fourniture de terres rares chinoises aux Etats-Unis, louant une relation "excellente" entre son pays et la Chine. Mais les acteurs des marchés attendent davantage d'informations sur cet accord de principe.

Le mouvement baissier de la place américaine "est peut-être simplement dû au fait que le marché a progressé très vite en peu de temps et qu'il a besoin de digérer ses gains", relève M. Stovall.

Ailleurs, au tableau des valeurs, le géant américain de l'automobile General Motors a terminé dans le vert (+1,92% à 49,87 dollars) après avoir annoncé qu'il prévoyait d'investir "environ 4 milliards de dollars au cours des deux prochaines années" dans ses usines américaines afin d'augmenter la production de véhicules.

Le spécialiste des véhicules électriques Tesla a gardé la tête hors de l'eau (+0,10% à 326,43 dollars) après que son patron Elon Musk a déclaré sur son réseau social X qu'il "regrettait" certaines de ses publications visant Donald Trump.

"Le président a bien vu le communiqué qu'Elon a publié ce matin, et il en est reconnaissant", a déclaré lors d'un point presse la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

La semaine passée, l'action de Tesla avait dégringolé après une passe d'armes inattendue entre les deux milliardaires.

Le géant américain du café Starbucks a été recherché (+4,33% à 95,39 dollars) après avoir annoncé qu'il allait mettre en place un assistant d'intelligence artificielle (IA) ayant pour but d'aider les baristas.

L'enseigne de lingerie Victoria's Secret a reculé (-5,41 à 21,00 dollars) après avoir publié des résultats trimestriels mitigés. L'entreprise à notamment revu a la baisse ses prévisions pour le trimestre en cours.