Wall Street: la chute s'amplifie après le discours du président de la Fed

La chute de la Bourse de New York s'est un peu amplifiée en cours de journée vendredi après les propos du président de la Fed sur les droits de douane risquant de se traduire par moins de croissance, plus d'inflation et plus de chômage aux Etats-Unis.

Vers 15H25 GMT, le Dow Jones perdait 3,39%, l'indice Nasdaq lâchait 3,81% et l'indice élargi S&P 500 cédait 3,90%. Dans la foulée des propos du président de la banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell, S&P 500 et Nasdaq sont passés tout deux sous la barre des 4%.

Le marché a mal réagi au discours de M. Powell, selon qui "il devient clair que les taxes sur les produits importés seront significativement plus étendues qu'anticipé".

Les "conséquences économiques" vont "probablement l'être aussi" (plus étendues qu'anticipé), a-t-il ajouté lors de ce discours prononcé à Arlington (Virginie), à deux pas de la capitale américaine, évoquant les risques d'une "plus forte inflation et d'une croissance ralentie".

Il s'agit de la première prise de parole publique du président de la banque centrale depuis que les annonces de mercredi de Donald Trump sur les droits de douane se sont transformées en déflagration pour l'économie mondiale.

Outre le discours de M. Powell, la séance de vendredi s'était ouverte dans le rouge, la Bourse de New York étant en proie à de larges inquiétudes après la riposte rapide et ferme de Pékin face à la salve de nouveaux droits de douane imposée par Donald Trump mercredi.

Le recul du jour traduit "la poursuite de l'inquiétude concernant l'annonce des droits de douane" par Donald Trump, a commenté auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

Mais la place américaine est surtout préoccupée par "la riposte de la Chine, plus rapide que prévu" et qui a imposé des droits de douane "qui égalent" ceux des Etats-Unis contre Pékin.

Pékin a annoncé vendredi imposer à son tour des droits de douane supplémentaires de 34% sur les produits américains dès le 10 avril "en plus du taux des droits de douane actuellement applicables", selon le ministère chinois des Finances.

Cette riposte fait suite à l'imposition, par la Maison Blanche, de droits de douane massifs sur l'ensemble de ses partenaires commerciaux. Ces nouvelles surtaxes sont particulièrement punitives pour la Chine, qui verra ainsi au total les taxes sur ses produits atteindre 54%.

"De nombreuses entreprises américaines, déjà pénalisées par les mesures tarifaires prises par les États-Unis, vont maintenant subir un préjudice supplémentaire du fait de l'assèchement d'un marché d'exportation clé", a estimé auprès de l'AFP Wendy Cutler, ex-responsable du Bureau du Représentant américain au Commerce.

"Les craintes de récession s'intensifient", ont écrit les analystes de Briefing.com.