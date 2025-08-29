Wall Street marque le pas, l'inflation américaine ne surprend pas

Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025

La Bourse de New York évolue en baisse vendredi, au lendemain d'une séance marquée par plusieurs records, peu impressionnée par un nouvel indice d'inflation aux Etats-Unis dans la lignée des attentes.

Après avoir atteint leur plus haut historique en clôture jeudi, le Dow Jones reculait vers 13H50 GMT vendredi de 0,29% et l'indice élargi S&P 500 de 0,41%. L'indice Nasdaq était aussi orienté à la baisse, lâchant 0,72%.

L'inflation est restée stable à 2,6% sur un an en juillet aux Etats-Unis, selon l'indice officiel PCE publié vendredi. Hors prix volatils de l'énergie et l'alimentation, la hausse des prix a légèrement accéléré, à 2,9% en glissement annuel contre 2,8% le mois précédent.

"Rien de tout cela n'est surprenant, dans la mesure où l'une des particularités du PCE est que la plupart des données qui le composent sont déjà connues" grâce aux publications des prix à la production (PPI) et à la consommation (CPI), commente auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

"Les économistes sont donc beaucoup plus à même d'estimer à quoi cela va ressembler", selon M. Hogan.

Pour l'analyste, ces données "laissent certainement la porte grande ouverte à une baisse des taux par la Réserve fédérale (Fed) en septembre".

La banque centrale des Etats-Unis vise une inflation à 2% sur un an.

Mais son président Jerome Powell a récemment fait comprendre qu'il redoutait que le marché du travail se dégrade rapidement et a en conséquence ouvert la porte à des taux moins élevés afin de donner un coup de fouet à l'activité économique du pays.

Selon l'outil de veille de CME, FedWatch, l'essentiel des analystes s'attendent à ce que la Fed ramène ses taux dans une fourchette comprise entre 4,00% et 4,25% (contre 4,25% à 4,50% actuellement) lors de sa réunion de politique monétaire de septembre.

Sur le marché obligataire, vers 13H50 GMT, le rendement des emprunts d'État américains à dix ans s'affichait à 4,24% contre 4,21% jeudi en clôture.

Si la publication du PCE n'a pas constitué un véritable moteur pour la place américaine, "il sera très difficile de trouver un catalyseur autre que celui-ci" à l'approche d'un "long weekend", juge Art Hogan

Wall Street sera fermée lundi, jour férié de Labor Day.

Côté entreprises, le géant technologique Alibaba (+8,83% à 130,13 dollars) était recherché après avoir annoncé un bond de son résultat net trimestriel, nettement supérieur aux attentes (+78% sur un an).

Il profitait aussi de revenus en forte progression pour ses activités de "cloud computing" (informatique à distance).

Le spécialiste des engins de chantier Caterpillar (-2,96% à 422,03 dollars) glissait après avoir annoncé jeudi avoir revu à la hausse l'estimation de l'impact des nouveaux droits de douane pour son exercice 2025, qui devrait se situer entre 1,5 et 1,8 milliard de dollars nets.

Le fabricant d'ordinateurs et serveurs Dell (-9,63% à 121,14 dollars) pâtissait de prévisions pour son bénéfice net par action au troisième trimestre inférieures aux attentes du marché. Après un deuxième trimestre au-delà des anticipations, l'entreprise a cependant revu à la hausse ses objectifs annuels.