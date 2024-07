Wall Street mitigée, à la veille d'une décision de la Fed

La Bourse de New York évoluait sans direction claire mardi, en attendant l'issue d'une réunion monétaire de deux jours de la banque centrale américaine (Fed) et la publication de résultats clés, comme ceux de Microsoft.

L'indice Dow Jones gagnait 0,21% mais le Nasdaq, à dominante technologique, cédait 0,98% et le S&P 500 de 0,45% vers 15H30.

La veille, le Dow Jones avait cédé 0,12% à 40.539,93 points, le S&P 500 avait avancé de 0,08% à 5.463,54 points et le Nasdaq, où domine la technologie, avait pris 0,07% à 17.370,20 points.

Le manque de direction de la séance était "compréhensible car les résultats financiers de Microsoft seront annoncés après la clôture, la Fed entame une réunion, la Banque du Japon doit publier une décision ce soir et le rapport sur l'emploi de juillet pointe à l'horizon pour vendredi", a indiqué Patrick O'hare de Briefing.com.

Les indices légèrement dans le vert en matinée ont perdu confiance après l'annonce d'une diminution des postes vacants sur le marché du travail à 8,18 millions au lieu de 8,23 millions en mai, indiquant une légère détérioration de l'emploi.

Microsoft (-0,97%) va donner le ton de la semaine avec ses résultats trimestriels d'autant plus attendus que Tesla (-2,43%) et Alphabet (+0,09%) ont déçu la semaine dernière, a indiqué Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Apple (+0,40%) et Amazon (+0,57%) doivent publier leurs résultats jeudi et Meta (+0,02%) mercredi.

Pour ce qui est de la Fed, le marché s'attend à un statu quo sur les taux qui devraient rester à leur plus haut niveau depuis 22 ans entre 5,25% et 5,50%. Mais les investisseurs attendent un signe de la banque centrale quant à une très probable première baisse des taux en septembre.

A la cote, plusieurs titres profitaient de bonnes annonces de résultats comme PayPal qui s'envolait de plus de 7%. Le groupe de paiements électroniques a vu son chiffre d'affaires grimper de 8% à 7,9 millions de dollars au deuxième trimestre, soit plus que prévu.

Les laboratoires Pfizer reculaient de 1,24% après avoir pourtant revu à la hausse leurs prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours et avoir connu un deuxième trimestre supérieur aux attentes avec un chiffre d'affaires de 13,28 millions de dollars (+2% sur un an).

Le rachat de la biotech Seagen, l'un des plus gros investissements de l'histoire de Pfizer, avec un coût d'environ 43 milliards de dollars, a été finalisé en décembre 2023 et commence à porter ses fruits dans le secteur de l'oncologie.

Le laboratoire Merck (-9,63%) était sanctionné même s'il a aussi fait mieux qu'attendu au deuxième trimestre, avec des résultats en nette hausse, toujours soutenus par ses médicaments phare en oncologie et ses vaccins.

Le groupe, connu sous le nom de MSD en dehors des Etats-Unis et du Canada, a réalisé un chiffre d'affaires de 16,11 milliards de dollars d'avril à fin juin (+7% sur un an). Le bénéfice net s'affiche sur cette période à 5,45 milliards de dollars, contre une perte de près de 6 milliards un an auparavant, due notamment à une charge exceptionnelle.

Le géant des produits ménagers et d'hygiène Procter and Gamble chutait de 5,67% après avoir dépassé les attentes en engrangeant un chiffre d'affaires de 20,53 milliards de dollars au quatrième trimestre, stable sur un an. Sur l'ensemble de son exercice décalé, le fabricant des rasoirs Gillette et de la lessive Ariel, a réalisé des ventes de 84,04 milliards de dollars, en hausse de 2% sur un an.

Sur le marché obligataire, les rendements à dix ans reculaient un peu à 4,16% contre 4,17% la veille.