Wall Street ouvre en baisse, crispée par la remontée des taux obligataires

La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, toujours échaudée par l'accélération des taux obligataires, et digérant une nouvelle volée de résultats trimestriels.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones abandonnait 0,45%, l'indice Nasdaq 0,55% et l'indice élargi S&P 500 0,38%.

"La hausse des rendements des emprunts d'Etat continue de peser sur le moral des investisseurs et fournit une excuse pour retirer de l'argent des négociations", a noté Patrick O'Hare de Briefing.com, dans une note.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ressortait à 4,24%, au plus haut depuis le mois de juillet. Cet envol tient au discours de fermeté de plusieurs membres de la banque centrale américaine (Fed), ainsi qu'à la bonne santé de l'économie américaine.

La Fed a abaissé en septembre ses taux directeurs d'un demi-point de pourcentage, et deux baisses supplémentaires d'un quart de point sont anticipées d'ici fin 2024, soit un demi-point supplémentaire de moins au total.

"Aujourd'hui, le marché est en train de remettre cela en question et de se dire qu'il ne s'agit peut-être que d'une seule et unique mesure, peut-être qu'il n'y a pas de place pour d'autres réductions", a analysé auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

La publication plus tard dans la journée du "Beige book", un rapport économique mensuel des antennes régionales de la Fed, sera particulièrement scruté par la place américaine.

La proximité du scrutin présidentiel, le 5 novembre, et la perspective d'une victoire de Donald Trump, font également grimper les taux d'intérêt des obligations américaines.

Les investisseurs craignent que le programme du candidat républicain - entre instauration de droits de douanes et limitation de l'immigration - ne fasse repartir l'inflation dans la première économie mondiale.

La séance était encore rythmée mercredi par des annonces de résultats trimestriels.

Boeing reculait (-1,07%) après avoir annoncé une perte nette de 6,17 milliards de dollars pour le troisième trimestre, liée entre autres aux conséquences de la grève de plus de 33.000 de ses ouvriers depuis mi-septembre et aux lourdes charges dans ses branches Aviation commerciale et Défense et Espace.

Entre juillet et septembre, l'avionneur américain a vu son chiffre d'affaires baisser de 1% à 17,84 milliards de dollars.

Coca-Cola chutait (-2,42%), malgré de meilleures ventes qu'attendu au troisième trimestre portées par les hausses de prix pratiquées, ce qui l'a amené à relever certaines prévisions pour l'année en cours.

Pour la période allant de juillet à septembre, le groupe d'Atlanta (Géorgie) a publié un chiffre d'affaires de 11,85 milliards de dollars, supérieur aux attentes de Wall Street. En revanche, le bénéfice net a atteint 2,85 milliards de dollars, en repli de 8% sur un an.

Le géant américain du café Starbucks fléchissait (-0,91%) après avoir averti mardi de nouvelles contre-performances au quatrième trimestre de son exercice décalé.

McDonald's dégringolait (-6,08%), suite à l'annonce mardi du décès d'une personne, infectée par la bactérie Escherichia coli après avoir mangé dans un restaurant de la chaîne de fast-food. Au total, 49 personnes ont été infectées par la même souche de la bactérie, et dix ont dû être hospitalisées, ont déclaré mardi les autorités sanitaires américaines.

Les résultats de Tesla et IBM sont publiés après la clôture de la séance.