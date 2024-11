Wall Street ouvre en forte hausse, salue la victoire de Donald Trump

Le parquet du New York Stock Exchange

La Bourse de New York a ouvert en forte hausse mercredi, portée par des investisseurs satisfaits de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine.

Vers 14H45 GMT, le Dow Jones s'envolait de 3,08%, l'indice Nasdaq de 2,12% et l'indice élargi S&P 500 de 2,00%.

Dès l'ouverture, Dow Jones et S&P 500 ont établi de nouveaux records en séance.

"D'un point de vue marché, c'est assez facile. Tout est clair", a commenté Karl Haeling, de LBBW. "Les obligations et les matières premières chutent, tandis que les actions et le dollar décollent à cause du résultat de l'élection."

Avant même la publication de résultats complets, Donald Trump était déjà assuré de revenir à la Maison Blanche, à l'issue d'un scrutin sans appel.

L'ancien chef de l'Etat a raflé la plupart des Etats clefs, en particulier Géorgie, Pennsylvanie et Wisconsin.

"Le fait que la victoire des républicains soient si marquée, en tout cas pour la présidence et le Sénat implique que nous n'aurons pas de période prolongée d'incertitude. (...) C'est un gros plus" du point de vue des marchés, a expliqué M. Haeling.

Les résultats, partiels, ne permettaient pas encore de déterminer quel parti prendrait le contrôle de la Chambre des représentants.

Les investisseurs entrevoyaient aussi "le potentiel de baisses d'impôts, d'une moindre régulation et d'un climat favorable pour les entreprises", a ajouté l'analyste.

Considéré comme l'un des premiers bénéficiaires de ce nouvel environnement, le secteur technologique était à la fête.

Les grands acteurs des semi-conducteurs tels Nvidia (+3,11%), Broadcom (+2,88%) ou Texas Instruments (+3,25%) étaient nettement dans le vert, de même qu'Alphabet et Microsoft.

Mais leur progression restait modeste au regard de celle de Tesla (+13,20%), dont le patron, Elon Musk, a fait campagne pour Donald Trump et donné des millions de dollars pour promouvoir le candidat républicain.

Donald Trump a indiqué qu'il entendait confier à Elon Musk un rôle majeur au sein de son futur gouvernement, dédié à la réduction des dépenses publiques.

Autre bénéficiaire potentiel d'une moindre régulation, les financières, telles JPMorgan Chase (+8,78%) ou Goldman Sachs (+10,88%).

Mais l'élan allait bien au-delà, soutenant notamment l'industrie, à l'image de 3M (+3,52%), Dow (+1,40%) ou Honeywell (+2,55%).

A l'inverse, le marché obligataire était malmené. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans est monté jusqu'à 4,48%, un sommet en plus de quatre mois.

"C'est un mouvement d'appétit pour le risque d'une ampleur spectaculaire", a résumé Patrick O'Hare, de Briefing.com, dans une note.

Sans surprise, le groupe de médias de Donald Trump, Trump Media and Technology Group, était catapulté (+17,32%).