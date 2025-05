Wall Street ouvre en hausse, entre négociations commerciales et décision de la Fed

Un opérateur à la Bourse de New York, le 6 mai 2025.

La Bourse de New York évolue en hausse mercredi, soutenue par de possibles négociations commerciales entre Washington et Pékin, et avant la décision de la Banque centrale américaine (Fed), qui devrait laisser ses taux inchangés.

Vers 13H40 GMT, le Dow Jones prenait 0,53%, l'indice Nasdaq avançait de 0,22% et l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,31%.

"Le marché est stimulé par la rencontre entre la Chine et les États-Unis pour discuter des échanges commerciaux au cours du week-end", résument les analystes de Briefing.com.

Le ministre américain des Finances et le vice-Premier ministre chinois vont se rencontrer dans les prochains jours en Suisse, ont indiqué mardi Washington et Pékin, avec en toile de fond le dossier des droits de douane imposés par Donald Trump à la Chine, qui a répliqué.

"J'ai hâte de mener des discussions productives dans l'optique de rééquilibrer le système économique international pour mieux servir les intérêts des Etats-Unis", a déclaré dans un communiqué le secrétaire au Trésor Scott Bessent.

"On peut comprendre que l'idée de négociations commerciales suscite un certain enthousiasme", mais cette nouvelle "est considérée comme un élément positif très modeste", observe auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

En cause, "la question des droits de douane reste une grande préoccupation pour les marchés et elle ne sera pas résolue tant que nous (...) n'aurons pas conclu de véritables accords", explique-t-il.

La place américaine attend par ailleurs la décision de la Fed, qui devrait une nouvelle fois laisser ses taux d'intérêt inchangés mercredi, le temps de voir comment la première économie mondiale encaisse l'offensive protectionniste de Donald Trump.

Le Comité de politique monétaire de la banque centrale américaine rendra sa décision à 14H00 (18H00 GMT) et son président Jerome Powell tiendra 30 minutes plus tard sa traditionnelle conférence de presse, très attendue par les acteurs de la finance.

Le marché ne "s'attend pas à une action concrète de la Fed aujourd'hui", confirme M. Sosnick.

Mais "il s'agira surtout de déterminer quelle sera la ligne de conduite à adopter au cours des prochaines réunions" vis-à-vis de la guerre commerciale lancée par Donald Trump, ajoute l'analyste.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt des emprunts d'Etat américains restait stable par rapport à la fermeture mardi, à 4,30%.

Ailleurs, au tableau des valeurs, le groupe Disney s'envolait (+10,10%) après avoir publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes, portés par des gains d'abonnés et une rentabilité améliorée sur le streaming ainsi qu'un rebond de ses parcs d'attraction aux Etats-Unis.

Le bénéfice net ressort à 3,4 milliards de dollars au premier trimestre, nettement au-dessus de celui du même trimestre de l'année précédente (216 millions).

Disney a par ailleurs annoncé qu'il ouvrirait un parc à Abou Dhabi sous la forme d'un accord de licence avec le groupe émirati Miral, qui va bâtir et gérer le site.

Grand nom du secteur des semiconducteurs, AMD (Advanced Micro Devices) était recherché (+3,11%) après des résultats supérieures aux attentes du marché.

Le géant des VTC (véhicules de tourisme avec chauffeur) Uber reculait franchement (-5,60%) malgré de meilleures performances qu'attendu pour le premier trimestre.