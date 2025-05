Wall Street ouvre en hausse, rassurée par l'emploi américain

Un opérateur à la Bourse de New York, le 21 avril 2025.

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, tirée par des chiffres rassurants sur l'emploi aux Etats-Unis et par la perspective de négociations entre Pékin et Washington sur la guerre commerciale.

Vers 13H50 GMT, le Dow Jones gagnait 0,95%, l'indice Nasdaq progressait de 0,84% et l'indice élargi S&P 500 de 0,93%.

"Les marchés ont poussé un soupir de soulagement ce matin, les chiffres de l'emploi étant meilleurs que prévu", résume dans une note Chris Zaccarelli, de Northlight Asset Management.

Le taux de chômage est resté stable en avril aux Etats-Unis, à 4,2%, selon des données officielles publiées vendredi alors que les experts s'attendent à voir le marché du travail se dégrader avec les nouveaux droits de douane.

La première économie mondiale a créé 177.000 emplois le mois dernier, moins qu'en mars (185.000, chiffre révisé à la baisse), mais plus que ce qui était envisagé par les acteurs de la finance (autour de 133.000, selon le consensus publié par MarketWatch).

"Les effets des droits de douane ne seront pas immédiats, (...) mais plus cette situation durera, plus les données commenceront à être négatives", prévient toutefois dans une note Bryon Anderson, de Laffer Tengler Investments.

"Ce que le marché craint le plus, c'est une récession", commente auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt des emprunts d'Etat américains à dix ans se tendait à 4,27%, contre 4,22% jeudi en clôture.

La place américaine est aussi poussée par "l'espoir que la Chine et les États-Unis entament des négociations" vis-à-vis de la guerre commerciale lancée par Donald Trump, indique Sam Stovall.

Pékin a annoncé vendredi qu'elle évaluait une proposition de négociations émanant des Etats-Unis au sujet des droits de douane appliqués par les deux parties sur leurs marchandises.

Washington impose une surtaxe de 145% sur de nombreux produits chinois depuis le mois d'avril. Pékin a réagi en dégainant des droits de douane de 125% sur les marchandises importées des Etats-Unis.

Côté entreprises, la saison des résultats bat toujours son plein et "ils sont bien meilleurs que prévu", souligne M. Stovall.

En revanche, "la vraie question est de savoir ce qu'il va se passer pour l'ensemble de l'année 2025", ajoute-t-il.

Apple accusait le coup (-4,99%) après avoir publié jeudi des résultats supérieurs aux attentes pour les trois premiers mois de l'année, mais prévenu qu'il s'attend à un bond de ses coûts au deuxième trimestre du fait des droits de douane imposés par Donald Trump.

Amazon reculait de 1,31%. Le groupe a enregistré au premier trimestre des résultats meilleurs qu'attendu, soutenus par le dynamisme de l'informatique à distance (cloud) et de l'intelligence artificielle (IA), mais a communiqué des prévisions inférieures aux projections du marché, affectées par un contexte incertain.

La major pétrolière ExxonMobil perdait 0,66% suite à l'annonce vendredi d'un bénéfice net en baisse de plus de 6% au premier trimestre, affecté notamment par un "recul important" des marges de raffinage et par la "faiblesse" des cours du pétrole dans un "marché incertain".

L'éditeur américain de jeux vidéo Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar Games, plongeait de 6,96% après avoir annoncé vendredi le report du très attendu "Grand Theft Auto VI" ("GTA VI"), nouvel opus de la série de jeux vidéo d'action, au 26 mai 2026.